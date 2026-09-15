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ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black

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ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black - фото 1
ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black - фото 2
ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black - фото 3
ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black - фото 4
ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black - фото 5
ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black - фото 6
ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black - фото 7
ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black - фото 8
ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black - фото 9
ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black - фото 10
ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black - фото 11
ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black - фото 12
ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black - фото 13
ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black - фото 14
ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
  • ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black - фото 1
  • ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black - фото 2
  • ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black - фото 3
  • ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black - фото 4
  • ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black - фото 5
  • ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black - фото 6
  • ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black - фото 7
  • ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black - фото 8
  • ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black - фото 9
  • ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black - фото 10
  • ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black - фото 11
  • ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black - фото 12
  • ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black - фото 13
  • ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black - фото 14
  • ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 220 руб. 
Начислим 441 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 644813
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black
21 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Размеры в упаковке, см
50х31х25
Вес, кг.
15.5

Описание товара ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black

ИБП Powercom IMP-2000AP – это устройство, которое предназначен для полной защиты рабочих станций и персональных компьютеров от широкого спектра неполадок в системе электропитания. Конструкция прибора предусматривает наличие встроенного стабилизатора напряжения, который способствует поддержанию выходного напряжения на уровне нормы. При этом, если происходит колебание напряжения в достаточно широком диапазоне, стабилизатор не использует ресурс аккумуляторов. Powercom IMP-2000AP – это литейно-интерактивный источник, который предусматривает комплексную защиту локальной сети и телефонной линии, а также защиту от высоковольтных импульсов, от короткого замыкания, от перегрузки, а также осуществляет фильтрацию помех. Модель оборудована двумя аккумуляторами емкость 12V/9Ah с возможность замены, что позволяет увеличить время автономной работы. Особенность устройства в том, что оно позволяет в течение 4 мс переключиться на резервные источники питания, не допустив поломки техники.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Описание
ИБП Powercom IMP-2000AP – это устройство, которое предназначен для полной защиты рабочих станций и персональных компьютеров от широкого спектра неполадок в системе электропитания. Конструкция прибора предусматривает наличие встроенного стабилизатора напряжения, который способствует поддержанию выходного напряжения на уровне нормы. При этом, если происходит колебание напряжения в достаточно широком диапазоне, стабилизатор не использует ресурс аккумуляторов. Powercom IMP-2000AP – это литейно-интерактивный источник, который предусматривает комплексную защиту локальной сети и телефонной линии, а также защиту от высоковольтных импульсов, от короткого замыкания, от перегрузки, а также осуществляет фильтрацию помех. Модель оборудована двумя аккумуляторами емкость 12V/9Ah с возможность замены, что позволяет увеличить время автономной работы. Особенность устройства в том, что оно позволяет в течение 4 мс переключиться на резервные источники питания, не допустив поломки техники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black - стоимость товара 21220 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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