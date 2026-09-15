ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black
ИБП Powercom IMP-2000AP – это устройство, которое предназначен для полной защиты рабочих станций и персональных компьютеров от широкого спектра неполадок в системе электропитания. Конструкция прибора предусматривает наличие встроенного стабилизатора напряжения, который способствует поддержанию выходного напряжения на уровне нормы. При этом, если происходит колебание напряжения в достаточно широком диапазоне, стабилизатор не использует ресурс аккумуляторов. Powercom IMP-2000AP – это литейно-интерактивный источник, который предусматривает комплексную защиту локальной сети и телефонной линии, а также защиту от высоковольтных импульсов, от короткого замыкания, от перегрузки, а также осуществляет фильтрацию помех. Модель оборудована двумя аккумуляторами емкость 12V/9Ah с возможность замены, что позволяет увеличить время автономной работы. Особенность устройства в том, что оно позволяет в течение 4 мс переключиться на резервные источники питания, не допустив поломки техники.
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