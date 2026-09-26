Top.Mail.Ru
ИБП Powercom King Pro RM KIN-600AP RM (1U) USB 360Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП Powercom King Pro RM KIN-600AP RM (1U) USB 360Вт черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ИБП Powercom King Pro RM KIN-600AP RM (1U) USB 360Вт черный - фото 1
ИБП Powercom King Pro RM KIN-600AP RM (1U) USB 360Вт черный - фото 2
ИБП Powercom King Pro RM KIN-600AP RM (1U) USB 360Вт черный - фото 3
ИБП Powercom King Pro RM KIN-600AP RM (1U) USB 360Вт черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
9
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
5
  • ИБП Powercom King Pro RM KIN-600AP RM (1U) USB 360Вт черный - фото 1
  • ИБП Powercom King Pro RM KIN-600AP RM (1U) USB 360Вт черный - фото 2
  • ИБП Powercom King Pro RM KIN-600AP RM (1U) USB 360Вт черный - фото 3
  • ИБП Powercom King Pro RM KIN-600AP RM (1U) USB 360Вт черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 950 руб. 
Начислим 427 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 250990
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП Powercom King Pro RM KIN-600AP RM (1U) USB 360Вт черный
21 950 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
индикация состояния: светодиодная, звуковые сигналы при переходе в резервный режим, разряда или неисправности батареи и перегрузи
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
9
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
320
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
5
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
377х44х362 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х45х15
Вес, кг.
9.35

Описание товара ИБП Powercom King Pro RM KIN-600AP RM (1U) USB 360Вт черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев с электроэнергией. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает активной мощностью 360 Вт и полной мощностью 600 В·А, что позволяет ему эффективно поддерживать работу подключенных устройств при кратковременных отключениях электричества. ИБП Powercom включает в себя 5 розеток, из которых 4 обеспечивают питание от батареи, что гарантирует бесперебойную работу важных приборов и устройств. Кроме того, предусмотрена защита локальной сети и телефонной линии, что значительно повышает уровень безопасности вашей техники. Устройство обладает компактным форм-фактором Rack/Tower, что позволяет легко интегрировать его в любые серверные стойки или использовать в качестве автономного устройства. ИБП имеет конструкцию с одной фазой и вырабатывает модифицированную синусоиду, что делает его подходящим для большинства стандартных задач. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 320 Дж, обеспечивая надежную защиту от скачков напряжения. Быстрое время переключения на батарею (всего 4 мс) минимизирует риски отключения техники. С весом в 9,2 кг ИБП Powercom является сбалансированным решением для различных сред, предлагая сочетание надежности, эффективности и защиты оборудования. Бренд Powercom давно известен на рынке благодаря качественной продукции и инновационным подходам в решении задач энергоснабжения.

Отзывы о товаре ИБП Powercom King Pro RM KIN-600AP RM (1U) USB 360Вт черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
индикация состояния: светодиодная, звуковые сигналы при переходе в резервный режим, разряда или неисправности батареи и перегрузи
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
9
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
320
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
5
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
377х44х362 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев с электроэнергией. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает активной мощностью 360 Вт и полной мощностью 600 В·А, что позволяет ему эффективно поддерживать работу подключенных устройств при кратковременных отключениях электричества. ИБП Powercom включает в себя 5 розеток, из которых 4 обеспечивают питание от батареи, что гарантирует бесперебойную работу важных приборов и устройств. Кроме того, предусмотрена защита локальной сети и телефонной линии, что значительно повышает уровень безопасности вашей техники. Устройство обладает компактным форм-фактором Rack/Tower, что позволяет легко интегрировать его в любые серверные стойки или использовать в качестве автономного устройства. ИБП имеет конструкцию с одной фазой и вырабатывает модифицированную синусоиду, что делает его подходящим для большинства стандартных задач. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 320 Дж, обеспечивая надежную защиту от скачков напряжения. Быстрое время переключения на батарею (всего 4 мс) минимизирует риски отключения техники. С весом в 9,2 кг ИБП Powercom является сбалансированным решением для различных сред, предлагая сочетание надежности, эффективности и защиты оборудования. Бренд Powercom давно известен на рынке благодаря качественной продукции и инновационным подходам в решении задач энергоснабжения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom King Pro RM KIN-600AP RM (1U) USB 360Вт черный - по цене 21950 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...