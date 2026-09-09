ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-3000 LCD
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-3000 LCD
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные устройства, обеспечивающие защиту ваших электронных устройств от сбоев и перебоев в электроснабжении. Эта модель обладает впечатляющими характеристиками, которые делают ее идеальным выбором для офисного и промышленного использования. С активной мощностью 2400 Вт и полной мощностью 3000 В·А этот линейно-интерактивный ИБП обеспечивает эффективную работу ваших устройств, поддерживая их в рабочем состоянии даже во время значительных сбоев в сети. Топология линейно-интерактивного ИБП гарантирует, что вы получите чистую синусоидальную форму напряжения, что особенно важно для чувствительных электронных устройств. С форм-фактором Rack/Tower, данный ИБП Powercom может быть гибко интегрирован в различные серверные стойки или установленные в виде башни, что способствует удобной эксплуатации и экономии пространства. Данная модель оснащена 8 розетками с питанием от батареи и защищает ваш офис или дом от критичных перебоев электроснабжения. В случае внезапного отключения энергии, ИБП обеспечит бесперебойную работу ваших устройств на протяжении 2 минут при полной нагрузке, что даёт достаточно времени для сохранения важных данных и завершения работы оборудования безопасным образом. С максимальной поглощаемой энергией импульса в 420 Дж и защитой локальной сети, вы можете быть уверены в безопасности подключенных устройств от сетевых аномалий и скачков напряжения. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что практически исключает вероятность обрыва питания подключенных устройств. При весе 27,5 кг и поддержке одного фаза, ИБП Powercom — это надежный партнер для обеспечения защиты ваших данных и оборудования. Минимальное входное напряжение составляет 160 В, что позволяет устройству эффективно работать в условиях нестабильного электроснабжения, обеспечивая надежную защиту и постоянное питание вашему оборудованию. Бренд Powercom известен своим качеством и инновациями в области бесперебойного питания, и эта модель не является исключением.
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Теги товара: линейно-интерактивные, со стабилизатором, с чистой синусоидой
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