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Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 8
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 9
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 10
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 11
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 12
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 13
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 11
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 12
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 13
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 890 руб. 
Начислим 2724 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702495
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный
73 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х33х19
Вес, кг.
20.5

Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежные устройства для защиты вашей электроники от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Рассматриваемая модель обладает весом в 21,45 кг и предоставляет полную мощность в 3000 В·А с активной мощностью 3000 Вт, что делает её идеальной для использования в различных условиях, требующих высокой производительности. Основное преимущество данного ИБП заключается в использовании топологии с двойным преобразованием (онлайн), что гарантирует высокий уровень защиты подключенных устройств. Выходное напряжение этой модели имеет форму чистой синусоиды, обеспечивая стабильную и качественную подачу питания для вашей электроники. Форм-фактор модели представлен в виде башни (Tower), что позволяет ей быть эргономично интегрированной в существующую инфраструктуру. Устройство поддерживает работу в однофазной сети с диапазоном входного напряжения от 160 В до 300 В, что делает его универсальным решением для большинства стандартных электросетей. ИБП оборудован свинцово-кислотной батареей, обеспечивая 2 минуты автономной работы при полной нагрузке, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Данная модель оснащена восьмью розетками типа С13, что предоставляет возможность подключения множества устройств одновременно. ИБП Ippon — это идеальный выбор для пользователей, которым необходима надежная защита электроники, высокая мощность и стабильная работа даже в неблагоприятных условиях электропитания.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Развернуть
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежные устройства для защиты вашей электроники от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Рассматриваемая модель обладает весом в 21,45 кг и предоставляет полную мощность в 3000 В·А с активной мощностью 3000 Вт, что делает её идеальной для использования в различных условиях, требующих высокой производительности. Основное преимущество данного ИБП заключается в использовании топологии с двойным преобразованием (онлайн), что гарантирует высокий уровень защиты подключенных устройств. Выходное напряжение этой модели имеет форму чистой синусоиды, обеспечивая стабильную и качественную подачу питания для вашей электроники. Форм-фактор модели представлен в виде башни (Tower), что позволяет ей быть эргономично интегрированной в существующую инфраструктуру. Устройство поддерживает работу в однофазной сети с диапазоном входного напряжения от 160 В до 300 В, что делает его универсальным решением для большинства стандартных электросетей. ИБП оборудован свинцово-кислотной батареей, обеспечивая 2 минуты автономной работы при полной нагрузке, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Данная модель оснащена восьмью розетками типа С13, что предоставляет возможность подключения множества устройств одновременно. ИБП Ippon — это идеальный выбор для пользователей, которым необходима надежная защита электроники, высокая мощность и стабильная работа даже в неблагоприятных условиях электропитания.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 73890 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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