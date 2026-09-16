Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova TA 3000 3000Вт 3000ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежные устройства для защиты вашей электроники от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Рассматриваемая модель обладает весом в 21,45 кг и предоставляет полную мощность в 3000 В·А с активной мощностью 3000 Вт, что делает её идеальной для использования в различных условиях, требующих высокой производительности. Основное преимущество данного ИБП заключается в использовании топологии с двойным преобразованием (онлайн), что гарантирует высокий уровень защиты подключенных устройств. Выходное напряжение этой модели имеет форму чистой синусоиды, обеспечивая стабильную и качественную подачу питания для вашей электроники. Форм-фактор модели представлен в виде башни (Tower), что позволяет ей быть эргономично интегрированной в существующую инфраструктуру. Устройство поддерживает работу в однофазной сети с диапазоном входного напряжения от 160 В до 300 В, что делает его универсальным решением для большинства стандартных электросетей. ИБП оборудован свинцово-кислотной батареей, обеспечивая 2 минуты автономной работы при полной нагрузке, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Данная модель оснащена восьмью розетками типа С13, что предоставляет возможность подключения множества устройств одновременно. ИБП Ippon — это идеальный выбор для пользователей, которым необходима надежная защита электроники, высокая мощность и стабильная работа даже в неблагоприятных условиях электропитания.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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