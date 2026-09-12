Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль STR STR1102SL 1800Вт 2000ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) бренда "Штиль" представляют собой надежное решение для защиты ваших ценных электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП с двойным преобразованием напряжения (онлайн-тип) гарантирует стабильную и качественную электроэнергию благодаря использованию технологии чистой синусоиды. Устройство обладает внушительной полной мощностью в 2000 В·А и активной мощностью в 1800 Вт, что позволяет легко справляться с питанием множества устройств. ИБП может подключаться к однофазным сетям и имеет широкий диапазон входного напряжения от 175 до 295 В, что позволяет ему эффективно справляться с колебаниями напряжения. Форм-фактор устройства Rack/Tower обеспечивает гибкость в установке: его можно разместить как в стойке, так и в вертикальном положении. Это особенно удобно для серверных комнат и офисных пространств с ограниченным пространством. Батарея ИБП — свинцово-кислотная, что обеспечивает надежное накопление энергии и быструю подзарядку. Время работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных при внезапном отключении электричества. Источники бесперебойного питания "Штиль" оснащены восемью розетками типа С13, что позволяет подключать и защищать несколько устройств одновременно. С весом в 31 кг, данный ИБП является мощным, но компактным устройством, которое станет надежным выбором для обеспечения стабильности электропитания вашего оборудования.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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