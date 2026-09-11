Top.Mail.Ru
ИБП Powercom SNT-2000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП Powercom SNT-2000

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ИБП Powercom SNT-2000 - фото 1
ИБП Powercom SNT-2000 - фото 2
ИБП Powercom SNT-2000 - фото 3
ИБП Powercom SNT-2000 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП Powercom SNT-2000 - фото 1
  • ИБП Powercom SNT-2000 - фото 2
  • ИБП Powercom SNT-2000 - фото 3
  • ИБП Powercom SNT-2000 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538941
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
ЖК-дисплей
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Мин. входное напряжение, В
180
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
1620
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
428 х 635 х 84 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х55х21
Вес, кг.
22

Описание товара ИБП Powercom SNT-2000

Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежные решения для обеспечения стабильного электропитания ваших устройств. Эта модель обладает полной мощностью 2000 В·А и активной мощностью 2000 Вт, что делает её подходящей для высоконагруженных систем и критически важных приложений. ИБП Powercom обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, предлагая комплексную защиту подключённых устройств от всех видов электросетевых проблем. Для удобства использования устройство оснащено шестью розетками, обеспечивающими питание от батареи. Это позволяет подключить к ИБП множественные устройства и обеспечить их бесперебойную работу. Важной характеристикой данной модели является максимальная поглощаемая энергия импульса в 1620 Дж, что позволяет эффективно защищать от перепадов напряжения и коротких замыканий. Форм-фактор устройства Rack/Tower позволяет его удобно монтировать в серверные стойки или устанавливать как напольное решение. ИБП Powercom использует топологию с двойным преобразованием (онлайн), которая обеспечивает высокий уровень защиты и подачи энергии благодаря постоянной фильтрации и стабилизации входящего напряжения. Эта модель поддерживает однофазное подключение и гарантирует чистую синусоидальную форму напряжения, что особенно важно для чувствительного оборудования. ИБП работает с минимальным входным напряжением 180 В и использует свинцово-кислотную батарею для накопления энергии. Эта комбинация технических характеристик делает Powercom идеальным выбором для защиты корпоративного и серверного оборудования.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП Powercom SNT-2000




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
ЖК-дисплей
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Мин. входное напряжение, В
180
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
1620
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
428 х 635 х 84 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежные решения для обеспечения стабильного электропитания ваших устройств. Эта модель обладает полной мощностью 2000 В·А и активной мощностью 2000 Вт, что делает её подходящей для высоконагруженных систем и критически важных приложений. ИБП Powercom обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, предлагая комплексную защиту подключённых устройств от всех видов электросетевых проблем. Для удобства использования устройство оснащено шестью розетками, обеспечивающими питание от батареи. Это позволяет подключить к ИБП множественные устройства и обеспечить их бесперебойную работу. Важной характеристикой данной модели является максимальная поглощаемая энергия импульса в 1620 Дж, что позволяет эффективно защищать от перепадов напряжения и коротких замыканий. Форм-фактор устройства Rack/Tower позволяет его удобно монтировать в серверные стойки или устанавливать как напольное решение. ИБП Powercom использует топологию с двойным преобразованием (онлайн), которая обеспечивает высокий уровень защиты и подачи энергии благодаря постоянной фильтрации и стабилизации входящего напряжения. Эта модель поддерживает однофазное подключение и гарантирует чистую синусоидальную форму напряжения, что особенно важно для чувствительного оборудования. ИБП работает с минимальным входным напряжением 180 В и использует свинцово-кислотную батарею для накопления энергии. Эта комбинация технических характеристик делает Powercom идеальным выбором для защиты корпоративного и серверного оборудования.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom SNT-2000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...