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Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 8
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 9
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 10
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 11
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 12
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 13
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 14
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 15
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 16
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 17
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 18
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 19
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 20
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 21
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 22
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 23
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 24
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 25
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 26
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 27
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Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 29
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 30
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 31
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 32
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 33
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 34
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 35
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 36
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 37
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 38
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 39
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 40
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 41
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 42
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 43
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 44
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 11
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 12
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 13
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 14
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 15
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 16
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 17
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 18
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 19
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 20
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 21
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 22
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 23
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 24
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 25
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 26
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 27
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 28
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 29
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 30
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 31
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 32
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 33
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 34
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 35
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 36
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 37
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 38
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 39
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 40
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 41
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 42
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 43
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 44
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 390 руб. 
Начислим 3225 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702489
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный
63 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
автоматический регулятор напряжения, горячая замена, поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
695
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
438x88x610 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х44х9
Вес, кг.
40

Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный

Pacific 3000 – источник бесперебойного питания линейно-интерактивного типа с синусоидальной формой выходного напряжения мощностью 3000 Вт. Он обеспечит надёжную защиту вашей техники от проблем с электропитанием, оснащен всеми необходимыми функциями для эффективной работы и удобства использования. Незаменим в условиях офиса, когда необходимо защитить одновременно несколько устройств.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
автоматический регулятор напряжения, горячая замена, поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
6
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
695
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
438x88x610 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Pacific 3000 – источник бесперебойного питания линейно-интерактивного типа с синусоидальной формой выходного напряжения мощностью 3000 Вт. Он обеспечит надёжную защиту вашей техники от проблем с электропитанием, оснащен всеми необходимыми функциями для эффективной работы и удобства использования. Незаменим в условиях офиса, когда необходимо защитить одновременно несколько устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 3000 2700Вт 3000ВА черный - стоимость товара 63390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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