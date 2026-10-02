Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower OLS1000ERT2U

Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты электрооборудования от сбоев в электроснабжении. Эта модель сочетает в себе высокую мощность и широкий набор функций, обеспечивая максимальную безопасность и стабильность работы подключенных устройств. Основные характеристики включают в себя активную мощность в 900 Вт и полную мощность до 1000 В·А, что делает данный ИБП идеальным для различных категорий оборудования. С двойным преобразованием (онлайн) топология обеспечивает качественную и стабильную подачу энергии с чистой синусоидальной формой напряжения. ИБП CyberPower обладает функцией защиты локальной сети и телефонной линии, что добавляет дополнительный уровень безопасности для коммуникационных устройств. При этом имеется 6 розеток с питанием от батареи, что позволяет поддерживать несколько устройств одновременно и обеспечивает максимальную поглощаемую энергию импульса в 440 Дж. Универсальность использования достигается за счет форм-фактора Rack/Tower, что позволяет устанавливать устройство как в серверной стойке, так и в виде неподвижного блока, в зависимости от требований пользователя. Вес устройства составляет 13,2 кг, что делает его достаточно компактным и удобным для перемещения в пределах офиса или дома. ИБП сможет обеспечить подключенные устройства питанием в течение 5 минут при полной нагрузке, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. С одним входящим фазом это устройство идеально подходит как для коммерческого, так и для домашнего использования. Этот ИБП от бренда CyberPower — идеальный выбор для тех, кто ценит надежность и защиту оборудования от непредвиденных отключений электроэнергии.