Источник бесперебойного питания CyberPower PR3000ELCDRT2U
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower PR3000ELCDRT2U
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда CyberPower представляют собой надежные устройства для защиты вашего оборудования от перебоев в электропитании. Данная модель обладает активной мощностью 2700 Вт и полной мощностью 3000 В·А, что делает ее идеальной для использования в профессиональных и домашних условиях. ИБП имеет топологию линейно-интерактивного типа, что обеспечивает высокую эффективность и надежность работы. Напряжение на выходе имеет форму чистой синусоиды, что является оптимальным для работы с чувствительными электронными устройствами и обеспечивает стабильную работу подключенной техники. Устройство оснащено 10 розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. При этом общая защита обеспечивается за счет встроенной защиты локальной сети и телефонной линии. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 810 Дж, что эффективно защищает ваше оборудование от скачков напряжения. Скорость переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует бесперебойную работу критически важной техники. Форм-фактор устройства Rack/Tower позволяет гибко интегрировать его в существующую инфраструктуру, будь то стойка или отдельно стоящий вариант. ИБП CyberPower весит 37 кг и рассчитан на работу в однопроводной фазе, что делает его более универсальным в использовании в различных сетевых конфигурациях. Это устройство является незаменимым помощником в обеспечении надежной и стабильной работы вашего оборудования, защищая его от всех основных угроз, связанных с электропитанием.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой
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