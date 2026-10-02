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Источник бесперебойного питания CyberPower PR3000ELCDRT2U купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания CyberPower PR3000ELCDRT2U

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Источник бесперебойного питания CyberPower PR3000ELCDRT2U - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
5
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
10
  • Источник бесперебойного питания CyberPower PR3000ELCDRT2U - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower PR3000ELCDRT2U - фото 2
  • Источник бесперебойного питания CyberPower PR3000ELCDRT2U - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
219 430 руб. 
Начислим 4045 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 257001
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Источник бесперебойного питания CyberPower PR3000ELCDRT2U
219 430 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
810
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
10
Количество розеток с питанием от батареи
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х56х27
Вес, кг.
44.5

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower PR3000ELCDRT2U

Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда CyberPower представляют собой надежные устройства для защиты вашего оборудования от перебоев в электропитании. Данная модель обладает активной мощностью 2700 Вт и полной мощностью 3000 В·А, что делает ее идеальной для использования в профессиональных и домашних условиях. ИБП имеет топологию линейно-интерактивного типа, что обеспечивает высокую эффективность и надежность работы. Напряжение на выходе имеет форму чистой синусоиды, что является оптимальным для работы с чувствительными электронными устройствами и обеспечивает стабильную работу подключенной техники. Устройство оснащено 10 розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. При этом общая защита обеспечивается за счет встроенной защиты локальной сети и телефонной линии. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 810 Дж, что эффективно защищает ваше оборудование от скачков напряжения. Скорость переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует бесперебойную работу критически важной техники. Форм-фактор устройства Rack/Tower позволяет гибко интегрировать его в существующую инфраструктуру, будь то стойка или отдельно стоящий вариант. ИБП CyberPower весит 37 кг и рассчитан на работу в однопроводной фазе, что делает его более универсальным в использовании в различных сетевых конфигурациях. Это устройство является незаменимым помощником в обеспечении надежной и стабильной работы вашего оборудования, защищая его от всех основных угроз, связанных с электропитанием.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower PR3000ELCDRT2U




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
810
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
10
Количество розеток с питанием от батареи
10
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда CyberPower представляют собой надежные устройства для защиты вашего оборудования от перебоев в электропитании. Данная модель обладает активной мощностью 2700 Вт и полной мощностью 3000 В·А, что делает ее идеальной для использования в профессиональных и домашних условиях. ИБП имеет топологию линейно-интерактивного типа, что обеспечивает высокую эффективность и надежность работы. Напряжение на выходе имеет форму чистой синусоиды, что является оптимальным для работы с чувствительными электронными устройствами и обеспечивает стабильную работу подключенной техники. Устройство оснащено 10 розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. При этом общая защита обеспечивается за счет встроенной защиты локальной сети и телефонной линии. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 810 Дж, что эффективно защищает ваше оборудование от скачков напряжения. Скорость переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует бесперебойную работу критически важной техники. Форм-фактор устройства Rack/Tower позволяет гибко интегрировать его в существующую инфраструктуру, будь то стойка или отдельно стоящий вариант. ИБП CyberPower весит 37 кг и рассчитан на работу в однопроводной фазе, что делает его более универсальным в использовании в различных сетевых конфигурациях. Это устройство является незаменимым помощником в обеспечении надежной и стабильной работы вашего оборудования, защищая его от всех основных угроз, связанных с электропитанием.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания CyberPower PR3000ELCDRT2U - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 219430 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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