ИБП CyberPower PR1500ERTXL2U
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Характеристики
Описание товара ИБП CyberPower PR1500ERTXL2U
Источник бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляет собой надежное и эффективное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Обладая весом 32 кг и активной мощностью 1500 Вт, этот ИБП обеспечивает достаточную мощность для поддержки связанных устройств в критических ситуациях. CyberPower предлагает 10 розеток, работающих от батареи, что позволяет подключать сразу несколько устройств одновременно. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 2430 Дж, что гарантирует надежную защиту от скачков напряжения. Полная мощность устройства достигает 1500 В·А, что делает его идеальным выбором для различных профессиональных и домашних приложений. Данный ИБП имеет линейно-интерактивную топологию, что способствует более стабильному выходному напряжению, а тип формы напряжения представлен в виде модифицированной синусоиды. Это обеспечивает совместимость с широким спектром электронных устройств. Универсальный форм-фактор Rack/Tower позволяет размещать устройство как в стандартной стойке, так и в вертикальном положении, что увеличивает гибкость установки. ИБП поддерживает однофазную систему, а встроенная защита локальной сети помогает предотвратить повреждение оборудования от сетевых перепадов. Скорость переключения на батарею составляет всего 4 мс, что минимизирует вероятность отключения ваших устройств. При полной нагрузке ИБП способен работать до 6 минут, обеспечивая вам достаточно времени для сохранения данных и корректного завершения работы. Бренд CyberPower известен своим качеством и инновациями в области бесперебойных источников питания, и эта модель не является исключением, предоставляя пользователям полный набор функций и надежную защиту.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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