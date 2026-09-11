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ИБП Powercom MAC-10K купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom MAC-10K

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ИБП Powercom MAC-10K - фото 1
ИБП Powercom MAC-10K - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
5
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
10
  • ИБП Powercom MAC-10K - фото 1
  • ИБП Powercom MAC-10K - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
275 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538938
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
ЖК-дисплей
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
3245
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
10
Количество розеток с питанием от батареи
10
Габаритные размеры (ШхВхГ)
257 x 570 x 590 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х70х39
Вес, кг.
88

Описание товара ИБП Powercom MAC-10K

Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от непредвиденных отключений электроэнергии и скачков напряжения. Эта модель ИБП от Powercom, выполненная в форм-факторе Tower, оснащена продвинутой топологией с двойным преобразованием (Онлайн), что обеспечивает стабильное и чистое питание с чистой синусоидой, идеально подходящей для критически важной техники и серверных помещений. Особенности данной модели включают в себя активную мощность в 10000 Вт и полную мощность в 10000 В·А, что делает её идеальной для поддержания работы значительного объема оборудования. С весом 88,4 кг, устройство предлагает превосходное соотношение мощности и веса для размещения в серверных и технологических зонах. ИБП оснащен защитой локальной сети и телефонной линии, что обеспечивает дополнительную защиту от перенапряжений и сохранение связи. Для подключения оборудования предусмотрены 10 розеток с питанием от батареи, гарантирующих непрерывную работу ваших устройств даже при отключении электроэнергии. При этом ИБП способен поглощать импульсы энергии до 3245 Дж, предоставляя надежную защиту от кратковременных перепадов. Этот ИБП Powercom обеспечивает до 5 минут времени работы при полной нагрузке, что дает достаточно времени для безопасного завершения работы и сохранения данных. Бренд Powercom известен своим качеством и инновационными решениями в области резервного питания, и эта модель не является исключением, предлагая высокоэффективную, мощную и долговечную систему для вашего бизнеса.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП Powercom MAC-10K




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
ЖК-дисплей
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
5
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
3245
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
10
Количество розеток с питанием от батареи
10
Габаритные размеры (ШхВхГ)
257 x 570 x 590 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от непредвиденных отключений электроэнергии и скачков напряжения. Эта модель ИБП от Powercom, выполненная в форм-факторе Tower, оснащена продвинутой топологией с двойным преобразованием (Онлайн), что обеспечивает стабильное и чистое питание с чистой синусоидой, идеально подходящей для критически важной техники и серверных помещений. Особенности данной модели включают в себя активную мощность в 10000 Вт и полную мощность в 10000 В·А, что делает её идеальной для поддержания работы значительного объема оборудования. С весом 88,4 кг, устройство предлагает превосходное соотношение мощности и веса для размещения в серверных и технологических зонах. ИБП оснащен защитой локальной сети и телефонной линии, что обеспечивает дополнительную защиту от перенапряжений и сохранение связи. Для подключения оборудования предусмотрены 10 розеток с питанием от батареи, гарантирующих непрерывную работу ваших устройств даже при отключении электроэнергии. При этом ИБП способен поглощать импульсы энергии до 3245 Дж, предоставляя надежную защиту от кратковременных перепадов. Этот ИБП Powercom обеспечивает до 5 минут времени работы при полной нагрузке, что дает достаточно времени для безопасного завершения работы и сохранения данных. Бренд Powercom известен своим качеством и инновационными решениями в области резервного питания, и эта модель не является исключением, предлагая высокоэффективную, мощную и долговечную систему для вашего бизнеса.


Теги товара: с чистой синусоидой
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