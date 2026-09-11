ИБП Powercom MAC-10K
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom MAC-10K
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от непредвиденных отключений электроэнергии и скачков напряжения. Эта модель ИБП от Powercom, выполненная в форм-факторе Tower, оснащена продвинутой топологией с двойным преобразованием (Онлайн), что обеспечивает стабильное и чистое питание с чистой синусоидой, идеально подходящей для критически важной техники и серверных помещений. Особенности данной модели включают в себя активную мощность в 10000 Вт и полную мощность в 10000 В·А, что делает её идеальной для поддержания работы значительного объема оборудования. С весом 88,4 кг, устройство предлагает превосходное соотношение мощности и веса для размещения в серверных и технологических зонах. ИБП оснащен защитой локальной сети и телефонной линии, что обеспечивает дополнительную защиту от перенапряжений и сохранение связи. Для подключения оборудования предусмотрены 10 розеток с питанием от батареи, гарантирующих непрерывную работу ваших устройств даже при отключении электроэнергии. При этом ИБП способен поглощать импульсы энергии до 3245 Дж, предоставляя надежную защиту от кратковременных перепадов. Этот ИБП Powercom обеспечивает до 5 минут времени работы при полной нагрузке, что дает достаточно времени для безопасного завершения работы и сохранения данных. Бренд Powercom известен своим качеством и инновационными решениями в области резервного питания, и эта модель не является исключением, предлагая высокоэффективную, мощную и долговечную систему для вашего бизнеса.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
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