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ИБП CyberPower OL5KERTHD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП CyberPower OL5KERTHD

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ИБП CyberPower OL5KERTHD - фото 1
ИБП CyberPower OL5KERTHD - фото 2
ИБП CyberPower OL5KERTHD - фото 3
ИБП CyberPower OL5KERTHD - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
5000
Полная мощность, ВА
5000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП CyberPower OL5KERTHD - фото 1
  • ИБП CyberPower OL5KERTHD - фото 2
  • ИБП CyberPower OL5KERTHD - фото 3
  • ИБП CyberPower OL5KERTHD - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538926
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Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
звуковая сигнализация
Активная мощность, Вт
5000
Полная мощность, ВА
5000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.59х0.21
Вес, кг.
52.1

Описание товара ИБП CyberPower OL5KERTHD

Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower — это надежные устройства, которые обеспечивают стабильную и качественную электропитание для ваших устройств. Этот ИБП имеет вес 42 кг и поддерживает защиту локальной сети, обеспечивая дополнительный уровень безопасности для ваших сетевых соединений. Устройство оснащено 6 розетками, что позволяет подключать несколько приборов одновременно. Оно обеспечивает полную мощность 5000 В·А и активную мощность 5000 Вт, гарантируя, что даже самые мощные устройства будут бесперебойно работать в случае перебоев в электроснабжении. ИБП CyberPower использует чистую синусоиду в качестве формы напряжения, что подходит для оборудования, чувствительного к качеству электричества. Устройство сочетает в себе универсальный форм-фактор Rack/Tower, что позволяет установить его как в стойку, так и использовать в напольном исполнении. Топология с двойным преобразованием (онлайн) свидетельствует о высоком уровне защиты и отвечает самым строгим требованиям к надежности. ИБП поддерживает одну фазу, обеспечивая при этом стабильную работу при входном напряжении от 165 В до 290 В. Устройство поддерживает время работы при полной нагрузке до 2 минут, что достаточно для корректного завершения работы системы или переключения на альтернативный источник питания. Оно оснащено свинцово-кислотной батареей, известной своей надежностью и долговечностью. ИБП CyberPower — это выбор профессионалов для защиты критически важных систем и оборудования.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП CyberPower OL5KERTHD




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
звуковая сигнализация
Активная мощность, Вт
5000
Полная мощность, ВА
5000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower — это надежные устройства, которые обеспечивают стабильную и качественную электропитание для ваших устройств. Этот ИБП имеет вес 42 кг и поддерживает защиту локальной сети, обеспечивая дополнительный уровень безопасности для ваших сетевых соединений. Устройство оснащено 6 розетками, что позволяет подключать несколько приборов одновременно. Оно обеспечивает полную мощность 5000 В·А и активную мощность 5000 Вт, гарантируя, что даже самые мощные устройства будут бесперебойно работать в случае перебоев в электроснабжении. ИБП CyberPower использует чистую синусоиду в качестве формы напряжения, что подходит для оборудования, чувствительного к качеству электричества. Устройство сочетает в себе универсальный форм-фактор Rack/Tower, что позволяет установить его как в стойку, так и использовать в напольном исполнении. Топология с двойным преобразованием (онлайн) свидетельствует о высоком уровне защиты и отвечает самым строгим требованиям к надежности. ИБП поддерживает одну фазу, обеспечивая при этом стабильную работу при входном напряжении от 165 В до 290 В. Устройство поддерживает время работы при полной нагрузке до 2 минут, что достаточно для корректного завершения работы системы или переключения на альтернативный источник питания. Оно оснащено свинцово-кислотной батареей, известной своей надежностью и долговечностью. ИБП CyberPower — это выбор профессионалов для защиты критически важных систем и оборудования.


Теги товара: с чистой синусоидой
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