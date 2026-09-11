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ИБП CyberPower PR2200ERTXL2UA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП CyberPower PR2200ERTXL2UA

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2200
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
4
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП CyberPower PR2200ERTXL2UA - фото 1
  • ИБП CyberPower PR2200ERTXL2UA - фото 2
  • ИБП CyberPower PR2200ERTXL2UA - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
358 010 руб. 
Начислим 35801 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 538934
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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ИБП CyberPower PR2200ERTXL2UA
358 010 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
возможность замены батарей, возможность установки в стойку, горячая замена батарей, звуковая сигнализация, подключение дополнительных батарей, фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
2200
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
2430
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х58х27
Вес, кг.
34.4

Описание товара ИБП CyberPower PR2200ERTXL2UA

Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда CyberPower – это надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электропитании и скачков напряжения. Представляем вашему вниманию модель с форм-фактором Rack/Tower и линейно-интерактивной топологией, которая обеспечивает стабильную работу в широком диапазоне входного напряжения от 165 В до 290 В. Этот ИБП обладает следующими характеристиками: полная мощность составляет 2200 В·А, а активная мощность достигает 2200 Вт, что позволяет поддерживать работу подключенных устройств в течение 4 минут при полной нагрузке. Благодаря чистой синусоидальной форме выходного напряжения, этот ИБП идеально подходит для чувствительной электроники и компьютерного оборудования. С общей массой 42 кг, данная модель предлагает 8 розеток для подключения различных устройств и обеспечивает максимальную поглощаемую энергию импульса в 2430 Дж, что гарантирует надёжную защиту от скачков напряжения. Также ИБП оснащён функцией защиты локальной сети, что делает его отличным выбором для офисных серверов и сетевого оборудования. Эта модель идеальна для установки в стойку или использования в вертикальном положении (тип Rack/Tower), предоставляя гибкость в размещении и эффективное использование пространства. Выберите CyberPower для обеспечения стабильной работы и защиты вашей техники.

Отзывы о товаре ИБП CyberPower PR2200ERTXL2UA




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
возможность замены батарей, возможность установки в стойку, горячая замена батарей, звуковая сигнализация, подключение дополнительных батарей, фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
2200
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
2430
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда CyberPower – это надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электропитании и скачков напряжения. Представляем вашему вниманию модель с форм-фактором Rack/Tower и линейно-интерактивной топологией, которая обеспечивает стабильную работу в широком диапазоне входного напряжения от 165 В до 290 В. Этот ИБП обладает следующими характеристиками: полная мощность составляет 2200 В·А, а активная мощность достигает 2200 Вт, что позволяет поддерживать работу подключенных устройств в течение 4 минут при полной нагрузке. Благодаря чистой синусоидальной форме выходного напряжения, этот ИБП идеально подходит для чувствительной электроники и компьютерного оборудования. С общей массой 42 кг, данная модель предлагает 8 розеток для подключения различных устройств и обеспечивает максимальную поглощаемую энергию импульса в 2430 Дж, что гарантирует надёжную защиту от скачков напряжения. Также ИБП оснащён функцией защиты локальной сети, что делает его отличным выбором для офисных серверов и сетевого оборудования. Эта модель идеальна для установки в стойку или использования в вертикальном положении (тип Rack/Tower), предоставляя гибкость в размещении и эффективное использование пространства. Выберите CyberPower для обеспечения стабильной работы и защиты вашей техники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить ИБП CyberPower PR2200ERTXL2UA - по цене 358010 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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