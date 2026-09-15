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ИБП CyberPower OL6KERTHD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП CyberPower OL6KERTHD

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ИБП CyberPower OL6KERTHD - фото 3
ИБП CyberPower OL6KERTHD - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
6000
Полная мощность, ВА
6000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП CyberPower OL6KERTHD - фото 1
  • ИБП CyberPower OL6KERTHD - фото 2
  • ИБП CyberPower OL6KERTHD - фото 3
  • ИБП CyberPower OL6KERTHD - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
505 420 руб. 
Начислим 9244 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 538927
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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ИБП CyberPower OL6KERTHD
505 420 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
автоматический By-pass, возможность замены батарей, возможность установки в стойку, горячая замена батарей, звуковая сигнализация, ручной By-pass, холодный старт
Активная мощность, Вт
6000
Полная мощность, ВА
6000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
2430
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.6х0.18
Вес, кг.
57.2

Описание товара ИБП CyberPower OL6KERTHD

Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда CyberPower представляют собой высокоэффективное и надежное решение для защиты ваших электроустройств. Оснащенные активной мощностью в 6000 Вт и полной мощностью 6000 В·А, эти устройства гарантируют стабильную и качественную подачу электроэнергии даже в самых экстремальных условиях. Уникальная топология с двойным преобразованием (Онлайн) обеспечивает бесперебойную работу и защиту оборудования. CyberPower предлагает ИБП форм-фактора Rack/Tower, что делает их универсальным решением для различных установок. Вес источника составляет 42 кг, что является оптимальным для помещений с ограниченным пространством и требованиями к оснащению стойки. ИБП оснащены функцией защиты локальной сети, что добавляет дополнительный уровень безопасности для вашего оборудования в случае перепадов напряжения или сбоев в электросети. Устройство поддерживает входное напряжение от 165 В до 290 В, что позволяет стабильно работать в условиях нестабильного электроснабжения. ИБП CyberPower имеет защиту от импульсных перенапряжений с максимальной поглощаемой энергией импульса в 2430 Дж, обеспечивая надежную защиту подключенных устройств. Шесть розеток обеспечивают соединение с различными устройствами, предлагая гибкость и удобство в использовании. Однофазное подключение и форма выходного напряжения в виде чистой синусоиды обеспечивают совместимость с наиболее чувствительным электронным оборудованием. В экстренных ситуациях время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, позволяя вам безопасно завершить работу и избежать потери данных. Производство расположено в Китае, где используется высокотехнологичное оборудование и контроль качества, что гарантирует долговечность и надежность продукции CyberPower.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП CyberPower OL6KERTHD




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
автоматический By-pass, возможность замены батарей, возможность установки в стойку, горячая замена батарей, звуковая сигнализация, ручной By-pass, холодный старт
Активная мощность, Вт
6000
Полная мощность, ВА
6000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
2430
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда CyberPower представляют собой высокоэффективное и надежное решение для защиты ваших электроустройств. Оснащенные активной мощностью в 6000 Вт и полной мощностью 6000 В·А, эти устройства гарантируют стабильную и качественную подачу электроэнергии даже в самых экстремальных условиях. Уникальная топология с двойным преобразованием (Онлайн) обеспечивает бесперебойную работу и защиту оборудования. CyberPower предлагает ИБП форм-фактора Rack/Tower, что делает их универсальным решением для различных установок. Вес источника составляет 42 кг, что является оптимальным для помещений с ограниченным пространством и требованиями к оснащению стойки. ИБП оснащены функцией защиты локальной сети, что добавляет дополнительный уровень безопасности для вашего оборудования в случае перепадов напряжения или сбоев в электросети. Устройство поддерживает входное напряжение от 165 В до 290 В, что позволяет стабильно работать в условиях нестабильного электроснабжения. ИБП CyberPower имеет защиту от импульсных перенапряжений с максимальной поглощаемой энергией импульса в 2430 Дж, обеспечивая надежную защиту подключенных устройств. Шесть розеток обеспечивают соединение с различными устройствами, предлагая гибкость и удобство в использовании. Однофазное подключение и форма выходного напряжения в виде чистой синусоиды обеспечивают совместимость с наиболее чувствительным электронным оборудованием. В экстренных ситуациях время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, позволяя вам безопасно завершить работу и избежать потери данных. Производство расположено в Китае, где используется высокотехнологичное оборудование и контроль качества, что гарантирует долговечность и надежность продукции CyberPower.


Теги товара: с чистой синусоидой
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Купить ИБП CyberPower OL6KERTHD - по цене 505420 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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