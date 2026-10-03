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ИБП CyberPower OL10KERTHD Online 10000VA/10000W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП CyberPower OL10KERTHD Online 10000VA/10000W

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ИБП CyberPower OL10KERTHD Online 10000VA/10000W - фото 1
ИБП CyberPower OL10KERTHD Online 10000VA/10000W - фото 2
ИБП CyberPower OL10KERTHD Online 10000VA/10000W - фото 3
ИБП CyberPower OL10KERTHD Online 10000VA/10000W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
4
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
11
  • ИБП CyberPower OL10KERTHD Online 10000VA/10000W - фото 1
  • ИБП CyberPower OL10KERTHD Online 10000VA/10000W - фото 2
  • ИБП CyberPower OL10KERTHD Online 10000VA/10000W - фото 3
  • ИБП CyberPower OL10KERTHD Online 10000VA/10000W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
744 100 руб. 
Начислим 67581 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 646080
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП CyberPower OL10KERTHD Online 10000VA/10000W
744 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
оснащена наклоняемой цветной жидкокристаллической панелью, которая позволяет пользователям сразу отслеживать основные параметры питания и информацию о батарее
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
200
Макс. входное напряжение, В
240
Максимальная поглощаемая энергия импульса
2430
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
11
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х59х46
Вес, кг.
90.7

Описание товара ИБП CyberPower OL10KERTHD Online 10000VA/10000W

Источник бесперебойного питания (ИБП) CyberPower – это надежное и высокопроизводительное решение для защиты критических систем и оборудования от перепадов напряжения и коротких замыканий. Он поддерживает нагрузку до 10000 Вт активной мощности и обладает полной мощностью 10000 ВА. ИБП CyberPower выполнен в универсальном форм-факторе Rack/Tower, что позволяет гибко интегрировать его в существующую инфраструктуру, будь то серверная стойка или напольная установка. Высокоэффективная топология с двойным преобразованием (онлайн) обеспечивает непрерывное и чистое электропитание, гарантируя защиту вашей техники от любых перебоев, а форма напряжения чистая синусоида идеально подходит для питания чувствительных электронных устройств. Этот ИБП обеспечивает защиту не только от проблем с электропитанием, но и от сетевых угроз, благодаря встроенной защите локальной сети. Входное напряжение поддерживается в диапазоне от 200 до 240 В, обеспечивая гибкость использования в различных условиях и регионах. С максимальной поглощаемой энергией импульса 2430 Дж, CyberPower способен эффективно справляться с колебаниями напряжения, защищая ваше оборудование. Он поддерживает до 11 розеток, предоставляя достаточно подключений для всех ваших устройств. При полной нагрузке ИБП обеспечивает время работы до 4 минут, что позволяет безопасно завершить работу и сохранить данные. Устройство весит 71,2 кг, обладая прочной конструкцией и надежными компонентами, гарантируя долговечность и стабильность работы. ИБП CyberPower — это идеальное решение для обеспечения непрерывного питания и защиты оборудования в критических ситуациях, предлагающее высокую производительность и надежность для бизнеса любого масштаба.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП CyberPower OL10KERTHD Online 10000VA/10000W




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
оснащена наклоняемой цветной жидкокристаллической панелью, которая позволяет пользователям сразу отслеживать основные параметры питания и информацию о батарее
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
200
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
240
Максимальная поглощаемая энергия импульса
2430
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
11
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источник бесперебойного питания (ИБП) CyberPower – это надежное и высокопроизводительное решение для защиты критических систем и оборудования от перепадов напряжения и коротких замыканий. Он поддерживает нагрузку до 10000 Вт активной мощности и обладает полной мощностью 10000 ВА. ИБП CyberPower выполнен в универсальном форм-факторе Rack/Tower, что позволяет гибко интегрировать его в существующую инфраструктуру, будь то серверная стойка или напольная установка. Высокоэффективная топология с двойным преобразованием (онлайн) обеспечивает непрерывное и чистое электропитание, гарантируя защиту вашей техники от любых перебоев, а форма напряжения чистая синусоида идеально подходит для питания чувствительных электронных устройств. Этот ИБП обеспечивает защиту не только от проблем с электропитанием, но и от сетевых угроз, благодаря встроенной защите локальной сети. Входное напряжение поддерживается в диапазоне от 200 до 240 В, обеспечивая гибкость использования в различных условиях и регионах. С максимальной поглощаемой энергией импульса 2430 Дж, CyberPower способен эффективно справляться с колебаниями напряжения, защищая ваше оборудование. Он поддерживает до 11 розеток, предоставляя достаточно подключений для всех ваших устройств. При полной нагрузке ИБП обеспечивает время работы до 4 минут, что позволяет безопасно завершить работу и сохранить данные. Устройство весит 71,2 кг, обладая прочной конструкцией и надежными компонентами, гарантируя долговечность и стабильность работы. ИБП CyberPower — это идеальное решение для обеспечения непрерывного питания и защиты оборудования в критических ситуациях, предлагающее высокую производительность и надежность для бизнеса любого масштаба.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП CyberPower OL10KERTHD Online 10000VA/10000W - этот товар вы можете купить по цене 744100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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