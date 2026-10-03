ИБП CyberPower OL10KERTHD Online 10000VA/10000W
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Характеристики
Описание товара ИБП CyberPower OL10KERTHD Online 10000VA/10000W
Источник бесперебойного питания (ИБП) CyberPower – это надежное и высокопроизводительное решение для защиты критических систем и оборудования от перепадов напряжения и коротких замыканий. Он поддерживает нагрузку до 10000 Вт активной мощности и обладает полной мощностью 10000 ВА. ИБП CyberPower выполнен в универсальном форм-факторе Rack/Tower, что позволяет гибко интегрировать его в существующую инфраструктуру, будь то серверная стойка или напольная установка. Высокоэффективная топология с двойным преобразованием (онлайн) обеспечивает непрерывное и чистое электропитание, гарантируя защиту вашей техники от любых перебоев, а форма напряжения чистая синусоида идеально подходит для питания чувствительных электронных устройств. Этот ИБП обеспечивает защиту не только от проблем с электропитанием, но и от сетевых угроз, благодаря встроенной защите локальной сети. Входное напряжение поддерживается в диапазоне от 200 до 240 В, обеспечивая гибкость использования в различных условиях и регионах. С максимальной поглощаемой энергией импульса 2430 Дж, CyberPower способен эффективно справляться с колебаниями напряжения, защищая ваше оборудование. Он поддерживает до 11 розеток, предоставляя достаточно подключений для всех ваших устройств. При полной нагрузке ИБП обеспечивает время работы до 4 минут, что позволяет безопасно завершить работу и сохранить данные. Устройство весит 71,2 кг, обладая прочной конструкцией и надежными компонентами, гарантируя долговечность и стабильность работы. ИБП CyberPower — это идеальное решение для обеспечения непрерывного питания и защиты оборудования в критических ситуациях, предлагающее высокую производительность и надежность для бизнеса любого масштаба.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
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