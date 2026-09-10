ИБП Ippon Innova RT 33 80K Tower черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
80000
Полная мощность, ВА
80000
Количество фаз
3
Время работы при полной нагрузке
6
Тип розеток
Клеммный блок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
702 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 358062
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
Гарантия производителя распространяется только в случае выполнения пуско-наладочных работ инженерами Ippon.
Активная мощность, Вт
80000
Полная мощность, ВА
80000
Количество фаз
3
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
6
Мин. входное напряжение, В
40
Макс. входное напряжение, В
70
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
Клеммный блок
Габаритные размеры (ШхВхГ)
360 х 790 х 1010 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х9
Вес, кг.
142
Описание товара ИБП Ippon Innova RT 33 80K Tower черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon – это высокопроизводительное оборудование, предназначенное для обеспечения надежного и стабильного электроснабжения критически важных систем.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
Гарантия производителя распространяется только в случае выполнения пуско-наладочных работ инженерами Ippon.
Активная мощность, Вт
80000
Полная мощность, ВА
80000
Количество фаз
3
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
6
Мин. входное напряжение, В
40
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
70
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
Клеммный блок
Габаритные размеры (ШхВхГ)
360 х 790 х 1010 мм
Страна производитель
Китай
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon – это высокопроизводительное оборудование, предназначенное для обеспечения надежного и стабильного электроснабжения критически важных систем.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
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