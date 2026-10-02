Источник бесперебойного питания CyberPower OL6KERT3UPM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
5400
Полная мощность, ВА
6000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
437 750 руб.
В наличии
Код товара: 256975
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
437 750 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
5400
Полная мощность, ВА
6000
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Размеры в упаковке, см
89х58х25
Вес, кг.
32
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower OL6KERT3UPM
Защита от короткого замыкания. Защита от перегрузки. Защита телефонной линии/коммуникационной сети. Кнопка включения.
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Бренд
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
5400
Полная мощность, ВА
6000
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Защита от короткого замыкания. Защита от перегрузки. Защита телефонной линии/коммуникационной сети. Кнопка включения.
Источник бесперебойного питания CyberPower OL6KERT3UPM - по цене 437750 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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