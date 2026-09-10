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ИБП Ippon Innova RT II 10000 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Ippon Innova RT II 10000 черный

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ИБП Ippon Innova RT II 10000 черный - фото 1
ИБП Ippon Innova RT II 10000 черный - фото 2
ИБП Ippon Innova RT II 10000 черный - фото 3
ИБП Ippon Innova RT II 10000 черный - фото 4
ИБП Ippon Innova RT II 10000 черный - фото 5
ИБП Ippon Innova RT II 10000 черный - фото 6
ИБП Ippon Innova RT II 10000 черный - фото 7
ИБП Ippon Innova RT II 10000 черный - фото 8
ИБП Ippon Innova RT II 10000 черный - фото 9
ИБП Ippon Innova RT II 10000 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП Ippon Innova RT II 10000 черный - фото 1
  • ИБП Ippon Innova RT II 10000 черный - фото 2
  • ИБП Ippon Innova RT II 10000 черный - фото 3
  • ИБП Ippon Innova RT II 10000 черный - фото 4
  • ИБП Ippon Innova RT II 10000 черный - фото 5
  • ИБП Ippon Innova RT II 10000 черный - фото 6
  • ИБП Ippon Innova RT II 10000 черный - фото 7
  • ИБП Ippon Innova RT II 10000 черный - фото 8
  • ИБП Ippon Innova RT II 10000 черный - фото 9
  • ИБП Ippon Innova RT II 10000 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
516 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358060
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х46х32
Вес, кг.
91

Описание товара ИБП Ippon Innova RT II 10000 черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежное решение для защиты ваших критически важных систем от перебоев и нестабильности в питании. Эта мощная модель обладает весом 66,5 кг и активной мощностью 10000 Вт, что делает её идеальным выбором для крупных офисов и серверных помещений. Среди основных характеристики ИБП Ippon выделяется наличие 8 розеток с питанием от батареи, обеспечивая полную поддержку всех подключенных устройств даже в случае отключения электроэнергии. Полная мощность устройства составляет 10000 В·А, а топология с двойным преобразованием гарантирует чистый и стабильный выходной сигнал. Минимальное входное напряжение устройства составляет 160 В, а максимальное — 275 В, что позволяет ИБП эффективно работать в условиях колеблющегося напряжения. С форм-фактором Rack/Tower, устройство предоставляет гибкость в его установке, а время переключения на батарею всего 6 мс обеспечивает бесперебойную поддержку без задержек. ИБП Ippon поддерживает модифицированную синусоиду формы напряжения и имеет время работы при полной нагрузке в 2 минуты, обеспечивая время для безопасного завершения работы подключенных систем. Это устройство с одной фазой делает его совместимым с большинством стандартных электрических систем. С таким мониторингом и защитой электроники, как у ИБП Ippon, ваша техника всегда будет находиться в безопасности, даже в нестабильных условиях электросети.

Отзывы о товаре ИБП Ippon Innova RT II 10000 черный




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
10000
Полная мощность, ВА
10000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
275
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежное решение для защиты ваших критически важных систем от перебоев и нестабильности в питании. Эта мощная модель обладает весом 66,5 кг и активной мощностью 10000 Вт, что делает её идеальным выбором для крупных офисов и серверных помещений. Среди основных характеристики ИБП Ippon выделяется наличие 8 розеток с питанием от батареи, обеспечивая полную поддержку всех подключенных устройств даже в случае отключения электроэнергии. Полная мощность устройства составляет 10000 В·А, а топология с двойным преобразованием гарантирует чистый и стабильный выходной сигнал. Минимальное входное напряжение устройства составляет 160 В, а максимальное — 275 В, что позволяет ИБП эффективно работать в условиях колеблющегося напряжения. С форм-фактором Rack/Tower, устройство предоставляет гибкость в его установке, а время переключения на батарею всего 6 мс обеспечивает бесперебойную поддержку без задержек. ИБП Ippon поддерживает модифицированную синусоиду формы напряжения и имеет время работы при полной нагрузке в 2 минуты, обеспечивая время для безопасного завершения работы подключенных систем. Это устройство с одной фазой делает его совместимым с большинством стандартных электрических систем. С таким мониторингом и защитой электроники, как у ИБП Ippon, ваша техника всегда будет находиться в безопасности, даже в нестабильных условиях электросети.
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Отзывы


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