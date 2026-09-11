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Источник бесперебойного питания Powercom VGD-II-15K33 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Powercom VGD-II-15K33 черный

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Источник бесперебойного питания Powercom VGD-II-15K33 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
15000
Полная мощность, ВА
15000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
645 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541337
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
15000
Полная мощность, ВА
15000
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
64.5

Описание товара Источник бесперебойного питания Powercom VGD-II-15K33 черный

Инверторные ИБП серии VGD-II-33 представляют собой современную систему бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии. Серия представлена мощностями от 10кВА до 500кВА. Полное управление на основе высокопроизводительного цифрового сигнального процессора - позволяет обеспечить высокую стабильность электропитания и надежность работы системы. Интеллектуальная система охлаждения снижает энергопотребление и шумность, а также увеличивает срок службы устройства. Удобная модульная компоновка узлов делает модели серии VGD-II-33 компактными и простыми в обслуживании и ремонте. Все модели поддерживают подключение внешних аккумуляторных блоков, что в сочетании с производительным встроенным зарядным устройством позволяет обеспечить большое время автономной работы. Для обеспечения совместимости с генераторными установками выпрямитель имеет функцию плавного старта.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Powercom VGD-II-15K33 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
15000
Полная мощность, ВА
15000
Описание
Инверторные ИБП серии VGD-II-33 представляют собой современную систему бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии. Серия представлена мощностями от 10кВА до 500кВА. Полное управление на основе высокопроизводительного цифрового сигнального процессора - позволяет обеспечить высокую стабильность электропитания и надежность работы системы. Интеллектуальная система охлаждения снижает энергопотребление и шумность, а также увеличивает срок службы устройства. Удобная модульная компоновка узлов делает модели серии VGD-II-33 компактными и простыми в обслуживании и ремонте. Все модели поддерживают подключение внешних аккумуляторных блоков, что в сочетании с производительным встроенным зарядным устройством позволяет обеспечить большое время автономной работы. Для обеспечения совместимости с генераторными установками выпрямитель имеет функцию плавного старта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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