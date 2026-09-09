ИБП CyberPower PR6000ELCDRTXL5U
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Характеристики
Описание товара ИБП CyberPower PR6000ELCDRTXL5U
Источники бесперебойного питания CyberPower - это надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. В этой модели сочетаются высокая мощность и функциональность, что делает ее отличным выбором для офисов, серверных и других критически важных приложений. Этот ИБП обладает активной мощностью в 4500 Вт и полной мощностью 6000 В·А, обеспечивая высокую эффективность и надежную работу подключенного оборудования. При весе 103,5 кг и форм-факторе Rack/Tower, устройство может легко интегрироваться в существующую инфраструктуру, предлагая гибкость в установке. ИБП CyberPower предлагает 10 розеток с питанием от батареи, что позволяет защитить значительное количество устройств одновременно. Защита локальной сети и телефонной линии обеспечивает дополнительный уровень безопасности для ваших коммуникационных систем. Благодаря линейно-интерактивной топологии и чистой синусоидальной форме напряжения, эта модель обеспечивает стабильное питание, минимизируя риски, связанные с колебаниями напряжения. Скорость переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует непрерывность работы даже при внезапных перебоях в электроснабжении. При полной нагрузке устройство способно работать на протяжении 10 минут, что позволяет безопасно завершить работу и сохранить важную информацию. Максимальная поглощаемая энергия импульса достигает 810 Дж, защищая подключенное оборудование от скачков напряжения и импульсных помех. ИБП от CyberPower – это идеальное сочетание функциональности, надежности и безопасности для вашего оборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой
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