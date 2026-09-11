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Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30K33 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30K33

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Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30K33 - фото 1
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30K33 - фото 2
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30K33 - фото 3
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30K33 - фото 4
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30K33 - фото 5
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30K33 - фото 6
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30K33 - фото 7
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30K33 - фото 8
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30K33 - фото 9
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30K33 - фото 10
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30K33 - фото 11
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30K33 - фото 12
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30K33 - фото 13
Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30K33 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
30000
Полная мощность, ВА
30000
Количество фаз
3
  • Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30K33 - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30K33 - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30K33 - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30K33 - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30K33 - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30K33 - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30K33 - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30K33 - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30K33 - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30K33 - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30K33 - фото 11
  • Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30K33 - фото 12
  • Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30K33 - фото 13
  • Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30K33 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 081 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541332
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
30000
Полная мощность, ВА
30000
Количество фаз
3
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Мин. входное напряжение, В
138
Макс. входное напряжение, В
485
Тип батареи
свинцово-кислотный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
113

Описание товара Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30K33

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные и высокопроизводительные устройства, обеспечивающие защиту ваших электронных систем от перебоев в электроснабжении. Эта модель, выполненная в форм-факторе Tower, идеально подойдет для крупных коммерческих и промышленных объектов, где требуется высокая мощность и надежность. Бренд Powercom известен своей надежностью и качеством, и данный ИБП не является исключением. Имея вес 88,5 кг и полную мощность 30000 В·А (активная мощность 30000 Вт), это устройство способно эффективно работать в самых сложных условиях. Топология с двойным преобразованием (онлайн) обеспечивает постоянное бесперебойное питание, минимизируя риск повреждений оборудования из-за скачков напряжения или кратковременных отключений. Этот трехфазный ИБП поддерживает входное напряжение в диапазоне от 138 В до 485 В, что позволяет использовать его в различных электрических сетях. Он использует свинцово-кислотные батареи, обладающие длительным сроком службы и надежностью в критичных ситуациях. ИБП Powercom с модифицированной синусоидой напряжения является оптимальным выбором для защищаемой техники, обеспечивая стабильную работу даже в условиях нестабильного электропитания. Доверяйте Powercom для защиты ваших бизнес-процессов от неожиданных сбоев в энергоснабжении.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Powercom Vanguard-II-33 VGD-II-30K33




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
30000
Полная мощность, ВА
30000
Количество фаз
3
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Мин. входное напряжение, В
138
Макс. входное напряжение, В
485
Тип батареи
свинцово-кислотный
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные и высокопроизводительные устройства, обеспечивающие защиту ваших электронных систем от перебоев в электроснабжении. Эта модель, выполненная в форм-факторе Tower, идеально подойдет для крупных коммерческих и промышленных объектов, где требуется высокая мощность и надежность. Бренд Powercom известен своей надежностью и качеством, и данный ИБП не является исключением. Имея вес 88,5 кг и полную мощность 30000 В·А (активная мощность 30000 Вт), это устройство способно эффективно работать в самых сложных условиях. Топология с двойным преобразованием (онлайн) обеспечивает постоянное бесперебойное питание, минимизируя риск повреждений оборудования из-за скачков напряжения или кратковременных отключений. Этот трехфазный ИБП поддерживает входное напряжение в диапазоне от 138 В до 485 В, что позволяет использовать его в различных электрических сетях. Он использует свинцово-кислотные батареи, обладающие длительным сроком службы и надежностью в критичных ситуациях. ИБП Powercom с модифицированной синусоидой напряжения является оптимальным выбором для защищаемой техники, обеспечивая стабильную работу даже в условиях нестабильного электропитания. Доверяйте Powercom для защиты ваших бизнес-процессов от неожиданных сбоев в энергоснабжении.
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Отзывы


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