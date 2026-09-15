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ИБП CyberPower VP700ELCD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП CyberPower VP700ELCD

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
390
Полная мощность, ВА
700
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП CyberPower VP700ELCD - фото 1
  • ИБП CyberPower VP700ELCD - фото 2
  • ИБП CyberPower VP700ELCD - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 440 руб. 
Начислим 308 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 538937
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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ИБП CyberPower VP700ELCD
15 440 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
автоматический By-pass, возможность замены батарей, звуковая сигнализация
Активная мощность, Вт
390
Полная мощность, ВА
700
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
450
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х30х15
Вес, кг.
5.1

Описание товара ИБП CyberPower VP700ELCD

Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower разработаны для обеспечения надежной защиты ваших электронных устройств от перепадов напряжения и перебоев в электроснабжении. Данная модель выделяется рядом ключевых характеристик, делающих ее отличным выбором для домашнего и офисного использования. Этот ИБП от CyberPower обладает активной мощностью 390 Вт и полной мощностью 700 В·А. Он позволяет подключить до 4 устройств через розетки с питанием от батареи, обеспечивая надежное резервное питание в случае отключения электричества. ИБП также предлагает защиту локальной сети, что помогает предотвратить повреждение ваших устройств от скачков напряжения по сети. Надежность этой модели усиливается благодаря поглощению максимальной энергии импульса до 450 Дж. Таким образом, ваши устройства будут защищены от внезапных перепадов напряжения. Переключение на питание от батареи осуществляется мгновенно, за 4 миллисекунды, обеспечивая непрерывную работу подключенных устройств. CyberPower использует линейно-интерактивный тип и модифицированную синусоидальную форму напряжения, обеспечивая оптимальную работу для устройств, которые не требуют чистой синусоиды. Компактный Tower форм-фактор устройства удобен для размещения как на рабочем столе, так и под ним, а при весе всего 5,1 кг, его легко перемещать при необходимости. ИБП рассчитан на однофазную сеть, а время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что будет достаточно для корректного завершения работы и сохранения данных на вашем оборудовании. Бренд CyberPower славится своей надежностью и качеством, что делает этот ИБП отличным выбором для защиты вашего дорогостоящего оборудования.

Отзывы о товаре ИБП CyberPower VP700ELCD




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
автоматический By-pass, возможность замены батарей, звуковая сигнализация
Активная мощность, Вт
390
Полная мощность, ВА
700
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
450
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower разработаны для обеспечения надежной защиты ваших электронных устройств от перепадов напряжения и перебоев в электроснабжении. Данная модель выделяется рядом ключевых характеристик, делающих ее отличным выбором для домашнего и офисного использования. Этот ИБП от CyberPower обладает активной мощностью 390 Вт и полной мощностью 700 В·А. Он позволяет подключить до 4 устройств через розетки с питанием от батареи, обеспечивая надежное резервное питание в случае отключения электричества. ИБП также предлагает защиту локальной сети, что помогает предотвратить повреждение ваших устройств от скачков напряжения по сети. Надежность этой модели усиливается благодаря поглощению максимальной энергии импульса до 450 Дж. Таким образом, ваши устройства будут защищены от внезапных перепадов напряжения. Переключение на питание от батареи осуществляется мгновенно, за 4 миллисекунды, обеспечивая непрерывную работу подключенных устройств. CyberPower использует линейно-интерактивный тип и модифицированную синусоидальную форму напряжения, обеспечивая оптимальную работу для устройств, которые не требуют чистой синусоиды. Компактный Tower форм-фактор устройства удобен для размещения как на рабочем столе, так и под ним, а при весе всего 5,1 кг, его легко перемещать при необходимости. ИБП рассчитан на однофазную сеть, а время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что будет достаточно для корректного завершения работы и сохранения данных на вашем оборудовании. Бренд CyberPower славится своей надежностью и качеством, что делает этот ИБП отличным выбором для защиты вашего дорогостоящего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить ИБП CyberPower VP700ELCD - по цене 15440 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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