ИБП CyberPower VP700ELCD
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Характеристики
Описание товара ИБП CyberPower VP700ELCD
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower разработаны для обеспечения надежной защиты ваших электронных устройств от перепадов напряжения и перебоев в электроснабжении. Данная модель выделяется рядом ключевых характеристик, делающих ее отличным выбором для домашнего и офисного использования. Этот ИБП от CyberPower обладает активной мощностью 390 Вт и полной мощностью 700 В·А. Он позволяет подключить до 4 устройств через розетки с питанием от батареи, обеспечивая надежное резервное питание в случае отключения электричества. ИБП также предлагает защиту локальной сети, что помогает предотвратить повреждение ваших устройств от скачков напряжения по сети. Надежность этой модели усиливается благодаря поглощению максимальной энергии импульса до 450 Дж. Таким образом, ваши устройства будут защищены от внезапных перепадов напряжения. Переключение на питание от батареи осуществляется мгновенно, за 4 миллисекунды, обеспечивая непрерывную работу подключенных устройств. CyberPower использует линейно-интерактивный тип и модифицированную синусоидальную форму напряжения, обеспечивая оптимальную работу для устройств, которые не требуют чистой синусоиды. Компактный Tower форм-фактор устройства удобен для размещения как на рабочем столе, так и под ним, а при весе всего 5,1 кг, его легко перемещать при необходимости. ИБП рассчитан на однофазную сеть, а время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что будет достаточно для корректного завершения работы и сохранения данных на вашем оборудовании. Бренд CyberPower славится своей надежностью и качеством, что делает этот ИБП отличным выбором для защиты вашего дорогостоящего оборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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