ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-500-II
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-500-II
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное и эффективное решение для защиты электрических устройств от перебоев в энергоснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП идеально подходит как для домашнего, так и для офисного использования благодаря своим выдающимся характеристикам. Одним из ключевых параметров данного ИБП является его вес, который составляет 6,1 кг. Это делает устройство достаточно мобильным и удобным для установки в любом помещении. Активная мощность устройства составляет 400 Вт, а полная мощность — 500 В·А, что позволяет эффективно обеспечивать резервное питание подключенного оборудования. Этот ИБП оснащен тремя розетками с питанием от встроенной батареи и общим количеством розеток — пять, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Тип розеток — C13, широко распространенный и удобный для подключения стандартного оборудования. ИБП Powercom обеспечивает защиту от перенапряжений, благодаря максимальной поглощаемой энергии импульса в 150 Дж. Встроенная защита локальной сети позволяет уберечь ваше оборудование от всплесков напряжения в сети интернет или локальной вычислительной сети. Кроме того, данный источник бесперебойного питания поставляется с поддержкой чистой синусоидальной формы напряжения, что гарантирует стабильную и безопасную работу подключенных устройств, особенно тех, которые чувствительны к качеству мощности, таких как серверы и сетевое оборудование. Устройство имеет форм-фактор Tower и поддерживает одну фазу, что делает его компактным и подходящим для установки в различных условиях. Используемая свинцово-кислотная батарея обеспечивает длительный срок службы и надежную работу в течение всего эксплуатационного периода. ИБП Powercom — это отличный выбор для тех, кто ценит надежность, эффективность и высокие показатели безопасности в защите электрических приборов и сетей.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 500VA, со стабилизатором, с чистой синусоидой
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, 500VA, со стабилизатором, с чистой синусоидой
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