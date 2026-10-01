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ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-500-II купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-500-II

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ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-500-II - фото 1
ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-500-II - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
400
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
5
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-500-II - фото 1
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-500-II - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 480 руб. 
Начислим 273 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 292673
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-500-II
13 480 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
400
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
150
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
5
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х28х20
Вес, кг.
7

Описание товара ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-500-II

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное и эффективное решение для защиты электрических устройств от перебоев в энергоснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП идеально подходит как для домашнего, так и для офисного использования благодаря своим выдающимся характеристикам. Одним из ключевых параметров данного ИБП является его вес, который составляет 6,1 кг. Это делает устройство достаточно мобильным и удобным для установки в любом помещении. Активная мощность устройства составляет 400 Вт, а полная мощность — 500 В·А, что позволяет эффективно обеспечивать резервное питание подключенного оборудования. Этот ИБП оснащен тремя розетками с питанием от встроенной батареи и общим количеством розеток — пять, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Тип розеток — C13, широко распространенный и удобный для подключения стандартного оборудования. ИБП Powercom обеспечивает защиту от перенапряжений, благодаря максимальной поглощаемой энергии импульса в 150 Дж. Встроенная защита локальной сети позволяет уберечь ваше оборудование от всплесков напряжения в сети интернет или локальной вычислительной сети. Кроме того, данный источник бесперебойного питания поставляется с поддержкой чистой синусоидальной формы напряжения, что гарантирует стабильную и безопасную работу подключенных устройств, особенно тех, которые чувствительны к качеству мощности, таких как серверы и сетевое оборудование. Устройство имеет форм-фактор Tower и поддерживает одну фазу, что делает его компактным и подходящим для установки в различных условиях. Используемая свинцово-кислотная батарея обеспечивает длительный срок службы и надежную работу в течение всего эксплуатационного периода. ИБП Powercom — это отличный выбор для тех, кто ценит надежность, эффективность и высокие показатели безопасности в защите электрических приборов и сетей.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-500-II




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
400
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
150
Тип батареи
свинцово-кислотный
Развернуть
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
5
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное и эффективное решение для защиты электрических устройств от перебоев в энергоснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП идеально подходит как для домашнего, так и для офисного использования благодаря своим выдающимся характеристикам. Одним из ключевых параметров данного ИБП является его вес, который составляет 6,1 кг. Это делает устройство достаточно мобильным и удобным для установки в любом помещении. Активная мощность устройства составляет 400 Вт, а полная мощность — 500 В·А, что позволяет эффективно обеспечивать резервное питание подключенного оборудования. Этот ИБП оснащен тремя розетками с питанием от встроенной батареи и общим количеством розеток — пять, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Тип розеток — C13, широко распространенный и удобный для подключения стандартного оборудования. ИБП Powercom обеспечивает защиту от перенапряжений, благодаря максимальной поглощаемой энергии импульса в 150 Дж. Встроенная защита локальной сети позволяет уберечь ваше оборудование от всплесков напряжения в сети интернет или локальной вычислительной сети. Кроме того, данный источник бесперебойного питания поставляется с поддержкой чистой синусоидальной формы напряжения, что гарантирует стабильную и безопасную работу подключенных устройств, особенно тех, которые чувствительны к качеству мощности, таких как серверы и сетевое оборудование. Устройство имеет форм-фактор Tower и поддерживает одну фазу, что делает его компактным и подходящим для установки в различных условиях. Используемая свинцово-кислотная батарея обеспечивает длительный срок службы и надежную работу в течение всего эксплуатационного периода. ИБП Powercom — это отличный выбор для тех, кто ценит надежность, эффективность и высокие показатели безопасности в защите электрических приборов и сетей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-500-II - по цене 13480 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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