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Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-1100U LCD USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-1100U LCD USB

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Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-1100U LCD USB - фото 2
Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-1100U LCD USB - фото 3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
605
Полная мощность, ВА
1100
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-1100U LCD USB - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-1100U LCD USB - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-1100U LCD USB - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 590 руб. 
Начислим 275 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541327
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-1100U LCD USB
13 590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
LCD-дисплей
Активная мощность, Вт
605
Полная мощность, ВА
1100
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х17
Вес, кг.
8.5

Описание товара Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-1100U LCD USB

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные устройства, разработанные для защиты вашего оборудования от неожиданных перебоев в электроснабжении. Этот ИБП весом 7,8 кг способен обеспечивать активную мощность до 605 Вт, что делает его подходящим для использования как в домашних условиях, так и в небольших офисах. С общей мощностью в 1100 В·А и линейно-интерактивным типом работы, этот ИБП способен защитить устройства от перегрузок и скачков напряжения. Он оснащен восемью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить несколько устройств одновременно, обеспечивая надежное их питание даже при отключении электроэнергии. ИБП Powercom также включает защиту для локальной сети и телефонной линии, что помогает предотвратить повреждение оборудования от перенапряжений, передающихся через эти каналы. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 460 Дж, что обеспечивает дополнительный уровень защиты от воздействия электрических импульсов. С форм-фактором Tower, этот ИБП легко интегрируется в ваше рабочее пространство. Он обеспечивает быстрое переключение на батарею за 4 мс, что минимизирует вероятность прерывания работы устройств. Выходное напряжение имеет форму модифицированной синусоиды, что подходит для большинства домашних и офисных приборов. ИБП Powercom является идеальным выбором для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для защиты своих электронных устройств от перебоев в электроэнергии.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-1100U LCD USB




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
LCD-дисплей
Активная мощность, Вт
605
Полная мощность, ВА
1100
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные устройства, разработанные для защиты вашего оборудования от неожиданных перебоев в электроснабжении. Этот ИБП весом 7,8 кг способен обеспечивать активную мощность до 605 Вт, что делает его подходящим для использования как в домашних условиях, так и в небольших офисах. С общей мощностью в 1100 В·А и линейно-интерактивным типом работы, этот ИБП способен защитить устройства от перегрузок и скачков напряжения. Он оснащен восемью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить несколько устройств одновременно, обеспечивая надежное их питание даже при отключении электроэнергии. ИБП Powercom также включает защиту для локальной сети и телефонной линии, что помогает предотвратить повреждение оборудования от перенапряжений, передающихся через эти каналы. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 460 Дж, что обеспечивает дополнительный уровень защиты от воздействия электрических импульсов. С форм-фактором Tower, этот ИБП легко интегрируется в ваше рабочее пространство. Он обеспечивает быстрое переключение на батарею за 4 мс, что минимизирует вероятность прерывания работы устройств. Выходное напряжение имеет форму модифицированной синусоиды, что подходит для большинства домашних и офисных приборов. ИБП Powercom является идеальным выбором для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для защиты своих электронных устройств от перебоев в электроэнергии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-1100U LCD USB - по цене 13590 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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