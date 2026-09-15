Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-1100U LCD USB
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-1100U LCD USB
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные устройства, разработанные для защиты вашего оборудования от неожиданных перебоев в электроснабжении. Этот ИБП весом 7,8 кг способен обеспечивать активную мощность до 605 Вт, что делает его подходящим для использования как в домашних условиях, так и в небольших офисах. С общей мощностью в 1100 В·А и линейно-интерактивным типом работы, этот ИБП способен защитить устройства от перегрузок и скачков напряжения. Он оснащен восемью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить несколько устройств одновременно, обеспечивая надежное их питание даже при отключении электроэнергии. ИБП Powercom также включает защиту для локальной сети и телефонной линии, что помогает предотвратить повреждение оборудования от перенапряжений, передающихся через эти каналы. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 460 Дж, что обеспечивает дополнительный уровень защиты от воздействия электрических импульсов. С форм-фактором Tower, этот ИБП легко интегрируется в ваше рабочее пространство. Он обеспечивает быстрое переключение на батарею за 4 мс, что минимизирует вероятность прерывания работы устройств. Выходное напряжение имеет форму модифицированной синусоиды, что подходит для большинства домашних и офисных приборов. ИБП Powercom является идеальным выбором для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для защиты своих электронных устройств от перебоев в электроэнергии.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 600 Вт
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Теги товара: линейно-интерактивные, 600 Вт
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