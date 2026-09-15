ИБП CyberPower UT1500EIG Line-Interactive 1500VA/900W
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Характеристики
Описание товара ИБП CyberPower UT1500EIG Line-Interactive 1500VA/900W
CyberPower представляет надёжный и высокоэффективный источник бесперебойного питания, идеально подходящий для различных нужд пользователей, будь то домашние системы или офисные устройства. Этот линейно-интерактивный ИБП обеспечивает стабильную и непрерывную работу подключенной техники благодаря различным характеристикам. С активной мощностью 900 Вт и полной мощностью 1500 В·А он способен поддерживать работу ваших устройств и предотвращать сбои. Форм-фактор Tower делает его удобным для размещения в различных условиях, занимая минимальное пространство. ИБП оснащён шестью розетками, обеспечивая возможность подключения множества устройств одновременно. Поддержка защиты локальной сети и телефонной линии добавляет дополнительные уровни безопасности вашим сетевым системам. Скорость переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует мгновенную реакцию на перебои в электроснабжении. ИБП способен обеспечить питанием устройства при полной нагрузке до 2 минут, что даёт достаточно времени для сохранения работы и корректного отключения системы. Стоит также отметить, что устройство работает с модифицированной синусоидой, а минимальное входное напряжение составляет 167 В. Весит устройство 9,1 кг и идеально адаптировано для однофазной сети. Бренд CyberPower известен своим качеством и надёжностью, что делает этот ИБП отличным выбором для защиты ваших устройств от непредвиденных проблем с электричеством.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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