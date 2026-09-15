ИБП CyberPower UT2200EIG Line-Interactive 2200VA/1320W U
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Характеристики
Описание товара ИБП CyberPower UT2200EIG Line-Interactive 2200VA/1320W U
Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП, обладая весом 10,8 кг, предлагает впечатляющую активную мощность в 1320 Вт, что обеспечивает достаточную энергоемкость для большинства офисных и домашних устройств. Линейно-интерактивный тип ИБП гарантирует стабильную работу и защиту ваших электроустройств от перепадов напряжения. Он способен переключаться на батарею за считанные 4 миллисекунды, что является важным показателем для минимизации риска отключения устройств. При полной нагрузке время работы составляет 2 минуты, предоставляя достаточно времени для безопасного завершения работы и сохранения данных. Обладая полной мощностью в 2200 В·А, этот ИБП поддерживает подключение до 6 устройств одновременно. Кроме того, он обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, что существенно расширяет функциональность и безопасность использования. Форм-фактор Tower делает этот источник бесперебойного питания компактным и удобным для установки в различных условиях. Однофазное подключение и диапазон входного напряжения от 167 В до 295 В позволяют использовать его в различных электрических сетях. Продукция бренда CyberPower известна высоким качеством и надёжностью, и этот источник бесперебойного питания не является исключением, предоставляя вам уверенность в стабильности и защите вашего оборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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