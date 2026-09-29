ИБП Ippon Back Basic 2200 черный (1108031)
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Характеристики
Описание товара ИБП Ippon Back Basic 2200 черный (1108031)
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП в форм-факторе Tower обеспечивает превосходную производительность с активной мощностью 1320 Вт и полной мощностью 2200 В·А, что делает его идеальным выбором для домашнего или офисного использования. С весом 10,9 кг, данный ИБП оснащен 6 розетками с питанием от батареи, позволяя подключать различные устройства и обеспечивать их непрерывной работой даже при отключении электросети. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует быструю и бесперебойную подачу энергии. Хотя данный ИБП не обладает защитой локальной сети, он обеспечивает защиту телефонной линии, что добавляет уровень безопасности для ваших коммуникаций. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 600 Дж, что позволяет эффективно защищать оборудование от внезапных скачков напряжения. ИБП Ippon, с типом напряжения в виде модифицированной синусоиды и работающий на одной фазе, предлагает надежность и эффективность для вашего оборудования, защищая его от сбоев и повреждений, вызванных нестабильностью электросети.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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