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ИБП Powercom Imperial IMP-1025AP 615Вт 1025ВА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom Imperial IMP-1025AP 615Вт 1025ВА

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ИБП Powercom Imperial IMP-1025AP 615Вт 1025ВА - фото 1
ИБП Powercom Imperial IMP-1025AP 615Вт 1025ВА - фото 2
ИБП Powercom Imperial IMP-1025AP 615Вт 1025ВА - фото 3
ИБП Powercom Imperial IMP-1025AP 615Вт 1025ВА - фото 4
ИБП Powercom Imperial IMP-1025AP 615Вт 1025ВА - фото 5
ИБП Powercom Imperial IMP-1025AP 615Вт 1025ВА - фото 6
ИБП Powercom Imperial IMP-1025AP 615Вт 1025ВА - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
615
Полная мощность, ВА
1025
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП Powercom Imperial IMP-1025AP 615Вт 1025ВА - фото 1
  • ИБП Powercom Imperial IMP-1025AP 615Вт 1025ВА - фото 2
  • ИБП Powercom Imperial IMP-1025AP 615Вт 1025ВА - фото 3
  • ИБП Powercom Imperial IMP-1025AP 615Вт 1025ВА - фото 4
  • ИБП Powercom Imperial IMP-1025AP 615Вт 1025ВА - фото 5
  • ИБП Powercom Imperial IMP-1025AP 615Вт 1025ВА - фото 6
  • ИБП Powercom Imperial IMP-1025AP 615Вт 1025ВА - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55724
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
615
Полная мощность, ВА
1025
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х30х25
Вес, кг.
14

Описание товара ИБП Powercom Imperial IMP-1025AP 615Вт 1025ВА

Источник бесперебойного питания Powercom представляет собой надежное решение для защиты вашей электроники. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает полной мощностью 1025 В·А и активной мощностью 615 Вт, что делает его отличным выбором для обеспечения стабильного питания ваших устройств. Powercom отличается высокой степенью защиты: он оборудован защитой как локальной сети, так и телефонной линии, что обеспечивает дополнительную безопасность ваших коммуникаций. В устройстве предусмотрено шесть розеток для подключения оборудования, из которых четыре питаются от батареи, позволяя поддерживать работу основных устройств во время перебоев с электроснабжением. ИБП обеспечивает быструю реакцию на отключение электроэнергии, переключаясь на батарею всего за 4 миллисекунды, чтобы минимизировать возможные помехи в работе вашего оборудования. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 420 Дж, что защищает устройства от скачков напряжения. С форм-фактором типа Tower данный ИБП имеет вес 13,4 кг и подходит для установки на полу. Он рассчитан на одну фазу и выдает напряжение в форме модифицированной синусоиды. Это делает Powercom идеальным выбором для офиса или дома, где требуется надежность и защита для электроники и сетевых устройств.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Imperial IMP-1025AP 615Вт 1025ВА




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
615
Полная мощность, ВА
1025
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источник бесперебойного питания Powercom представляет собой надежное решение для защиты вашей электроники. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает полной мощностью 1025 В·А и активной мощностью 615 Вт, что делает его отличным выбором для обеспечения стабильного питания ваших устройств. Powercom отличается высокой степенью защиты: он оборудован защитой как локальной сети, так и телефонной линии, что обеспечивает дополнительную безопасность ваших коммуникаций. В устройстве предусмотрено шесть розеток для подключения оборудования, из которых четыре питаются от батареи, позволяя поддерживать работу основных устройств во время перебоев с электроснабжением. ИБП обеспечивает быструю реакцию на отключение электроэнергии, переключаясь на батарею всего за 4 миллисекунды, чтобы минимизировать возможные помехи в работе вашего оборудования. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 420 Дж, что защищает устройства от скачков напряжения. С форм-фактором типа Tower данный ИБП имеет вес 13,4 кг и подходит для установки на полу. Он рассчитан на одну фазу и выдает напряжение в форме модифицированной синусоиды. Это делает Powercom идеальным выбором для офиса или дома, где требуется надежность и защита для электроники и сетевых устройств.
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Отзывы


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