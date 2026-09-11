ИБП Powercom RAPTOR RPT-1500AP 900Вт 1500ВА черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom RAPTOR RPT-1500AP 900Вт 1500ВА черный
Источники бесперебойного питания Powercom — это надежные устройства, гарантирующие стабильную работу вашей техники даже в случае перебоев с электроэнергией. Рассматриваемая модель обладает следующими характеристиками: - Вес составляет 10 кг, что делает устройство достаточно мобильным и простым в установке. - Активная мощность достигает 900 Вт, позволяя подключать и защищать энергозависимые устройства. - Общая полная мощность составляет 1500 В·А, что обеспечивает высокий коэффициент мощности для широкого спектра оборудования. - Защита телефонной линии позволяет уберечь вашу телефонную сеть от перенапряжений и других возможных сбоев. - В устройстве предусмотрено 6 розеток с питанием от батареи, что дает возможность одновременно подключать и защищать до шести устройств. - Максимальная поглощаемая энергия импульса достигает 420 Дж, обеспечивая дополнительную защиту от скачков напряжения. - Александрийский ИБП Powercom выполнен в форм-факторе Tower, что удобно для размещения в офисных и домашних условиях. - Устройство поддерживает 1 фазу подключения и выдает напряжение в форме модифицированной синусоиды. - Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует почти мгновенное переключение на резервное питание, минимизируя риск потери данных или повреждения оборудования. Линейно-интерактивный тип ИБП обеспечивает надежную работу и адаптируется к изменениям сетевого напряжения, гарантируя стабильность на выходе. Powercom — это оптимальный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и безопасность оборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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