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Источник бесперебойного питания Импульс Слим 500 500ВА черный (SL50101) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Импульс Слим 500 500ВА черный (SL50101)

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Источник бесперебойного питания Импульс Слим 500 500ВА черный (SL50101) - фото 1
Источник бесперебойного питания Импульс Слим 500 500ВА черный (SL50101) - фото 2
Источник бесперебойного питания Импульс Слим 500 500ВА черный (SL50101) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания Импульс Слим 500 500ВА черный (SL50101) - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Импульс Слим 500 500ВА черный (SL50101) - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Импульс Слим 500 500ВА черный (SL50101) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595553
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Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
возможность установки в стойку, звуковая сигнализация, подключение дополнительных батарей, холодный старт
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
433x44x230 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х15
Вес, кг.
7.6

Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Слим 500 500ВА черный (SL50101)

Источники бесперебойного питания Импульс представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эта модель ИБП сочетает в себе высокую производительность и привлекательные технические характеристики, что делает её идеальным выбором для различного типа пользователей. Вес этого устройства составляет 7,6 кг, что обеспечивает удобство в установке и эксплуатации в любой серверной или офисной среде. ИБП обеспечивает активную мощность до 300 Вт и полную мощность до 500 В·А, что позволяет эффективно поддерживать работу подключенного оборудования. Это линейно-интерактивное устройство поддерживает автоматическое переключение на батарею за 6 мс, что гарантирует минимальные задержки при перебоях в питании. Диапазон входного напряжения составляет от 165 до 290 В, что позволяет использовать ИБП в условиях нестабильного электроснабжения. Форм-фактор Rack обеспечивает удобство интеграции в стойку, что особенно актуально для корпоративных серверных. Устройство работает в однофазной электрической сети и генерирует выходное напряжение с чистой синусоидальной формой, что особенно важно для питания чувствительного и критичного оборудования. При полной нагрузке на батарее, устройство способно работать до 1 минуты, защищая данные и позволяя правильно завершить текущие процессы. В ИБП используются свинцово-кислотные батареи, которые известны своей надежностью и долгим сроком службы. ИБП оборудован розетками типа С13, что обеспечивает совместимость с широким спектром устройств. Бренд Импульс гарантирует высокое качество и надежность, что делает данное устройство оптимальным выбором для защиты вашего оборудования от неожиданных перебоев в электропитании.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Импульс Слим 500 500ВА черный (SL50101)




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Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
возможность установки в стойку, звуковая сигнализация, подключение дополнительных батарей, холодный старт
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
433x44x230 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Импульс представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эта модель ИБП сочетает в себе высокую производительность и привлекательные технические характеристики, что делает её идеальным выбором для различного типа пользователей. Вес этого устройства составляет 7,6 кг, что обеспечивает удобство в установке и эксплуатации в любой серверной или офисной среде. ИБП обеспечивает активную мощность до 300 Вт и полную мощность до 500 В·А, что позволяет эффективно поддерживать работу подключенного оборудования. Это линейно-интерактивное устройство поддерживает автоматическое переключение на батарею за 6 мс, что гарантирует минимальные задержки при перебоях в питании. Диапазон входного напряжения составляет от 165 до 290 В, что позволяет использовать ИБП в условиях нестабильного электроснабжения. Форм-фактор Rack обеспечивает удобство интеграции в стойку, что особенно актуально для корпоративных серверных. Устройство работает в однофазной электрической сети и генерирует выходное напряжение с чистой синусоидальной формой, что особенно важно для питания чувствительного и критичного оборудования. При полной нагрузке на батарее, устройство способно работать до 1 минуты, защищая данные и позволяя правильно завершить текущие процессы. В ИБП используются свинцово-кислотные батареи, которые известны своей надежностью и долгим сроком службы. ИБП оборудован розетками типа С13, что обеспечивает совместимость с широким спектром устройств. Бренд Импульс гарантирует высокое качество и надежность, что делает данное устройство оптимальным выбором для защиты вашего оборудования от неожиданных перебоев в электропитании.
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Отзывы


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