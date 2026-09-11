Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 2200 2200ВА черный (JS22211)
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 2200 2200ВА черный (JS22211)
Источники бесперебойного питания (ИБП) "Импульс" представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от неблагоприятных условий электроснабжения. С линейно-интерактивной технологией и форм-фактором Tower, данный ИБП обеспечивает стабильную подачу питания и защиту для критически важных систем. С активной мощностью 1320 Вт и полной мощностью 2200 В·А, "Импульс" способен поддерживать работоспособность подключенных устройств на протяжении 2 минут при полной нагрузке, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Устройство оснащено 6 розетками, которые способны питать различные устройства одновременно. Для обеспечения дополнительной безопасности и защиты, "Импульс" предоставляет защиту локальной сети и телефонной линии, что позволяет сохранять целостность ваших коммуникаций и данных даже при нестабильном электрическом питании. ИБП поддерживает работу при входном напряжении от 162 В до 290 В и генерирует модифицированную синусоиду, оптимизируя доступное напряжение для критически важных систем. Вес устройства составляет 10,8 кг, что делает его достаточно мобильным для перемещения и установки в различных местах. Бренд "Импульс" заслужил доверие благодаря качеству и надежности своей продукции, и этот ИБП является ярким примером сочетания современных технологий и удобства использования для дома и офиса.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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