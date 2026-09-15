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Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP1000EILCD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP1000EILCD

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Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP1000EILCD - фото 1
Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP1000EILCD - фото 2
Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP1000EILCD - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
550
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP1000EILCD - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP1000EILCD - фото 2
  • Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP1000EILCD - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 370 руб. 
Начислим 326 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 506746
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP1000EILCD
16 370 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
LCD табло
Активная мощность, Вт
550
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
167
Макс. входное напряжение, В
295
Максимальная поглощаемая энергия импульса
450
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х30х15
Вес, кг.
6.2

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP1000EILCD

Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев электропитания и скачков напряжения. Конкретная модель с весом 6,2 кг и активной мощностью 550 Вт гарантирует стабильную работу устройств, обеспечивая полную мощность 1000 В·А. ИБП от CyberPower оснащен 6 розетками, что позволяет подключать нескольких устройств одновременно. Модель обладает способностью поглощать импульсы энергии максимальной силой 450 Дж, предотвращая повреждение подключенных устройств. Тип формы напряжения - модифицированная синусоида, что является отличным выбором для большинства бытовых и офисных приборов. При переключении на батарею линейно-интерактивный ИБП обеспечивает минимальное время реакции, всего 4 мс, что исключает прерывание работы оборудования. Работу при максимальной нагрузке устройство может поддерживать в течение 1 минуты, предоставляя достаточно времени для безопасного завершения работы и сохранения данных. ИБП CyberPower поддерживает диапазон входного напряжения от 167 В до 295 В, что делает его универсальным решением для различных условий электроснабжения. Устройство выполнено в форм-факторе Tower и предназначено для использования в однофазных электрических сетях, что делает его идеальным для использования в домашних условиях и небольших офисах.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP1000EILCD




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
LCD табло
Активная мощность, Вт
550
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
167
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
295
Максимальная поглощаемая энергия импульса
450
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев электропитания и скачков напряжения. Конкретная модель с весом 6,2 кг и активной мощностью 550 Вт гарантирует стабильную работу устройств, обеспечивая полную мощность 1000 В·А. ИБП от CyberPower оснащен 6 розетками, что позволяет подключать нескольких устройств одновременно. Модель обладает способностью поглощать импульсы энергии максимальной силой 450 Дж, предотвращая повреждение подключенных устройств. Тип формы напряжения - модифицированная синусоида, что является отличным выбором для большинства бытовых и офисных приборов. При переключении на батарею линейно-интерактивный ИБП обеспечивает минимальное время реакции, всего 4 мс, что исключает прерывание работы оборудования. Работу при максимальной нагрузке устройство может поддерживать в течение 1 минуты, предоставляя достаточно времени для безопасного завершения работы и сохранения данных. ИБП CyberPower поддерживает диапазон входного напряжения от 167 В до 295 В, что делает его универсальным решением для различных условий электроснабжения. Устройство выполнено в форм-факторе Tower и предназначено для использования в однофазных электрических сетях, что делает его идеальным для использования в домашних условиях и небольших офисах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP1000EILCD - по цене 16370 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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