ИБП Ippon Back Basic 1500 Euro черный
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ИБП Ippon Back Basic 1500 Euro черный
Источник бесперебойного питания Ippon — это надежное устройство, предназначенное для защиты и обеспечения стабильной работы ваших электронных устройств во время перебоев или отключений электроэнергии. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает рядом впечатляющих характеристик, которые делают его идеальным выбором для дома или небольшого офиса. Основными техническими характеристиками данного устройства являются полная мощность в 1500 В·А и активная мощность, составляющая 900 Вт, что позволяет эффективно поддерживать работу подключенных устройств. Ippon оснащен четырьмя розетками с питанием от батареи, обеспечивая непрерывную работу вашей техники даже в случае полного отключения электроснабжения. Этот ИБП поддерживает защиту локальной сети и телефонной линии, что помогает предотвратить повреждения от внезапных скачков напряжения и импульсов на этих линиях. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 125 Дж. Устройство весит 10,8 кг и оснащено модифицированной синусоидальной формой напряжения, что обеспечивает основную стабилизацию питания. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что минимизирует риск прерывания работы подсоединенной техники. Хотя время работы при полной нагрузке длится примерно 1 минуту, ИБП Ippon обеспечивает достаточное время для сохранения данных и безопасного завершения работы ваших устройств. Этот ИБП представляет собой отличное сочетание надежности и функциональности для бесперебойного питания и защиты вашего оборудования.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 090 руб.4023 руб. в СплитИБП Ippon Back Basic 1500 черный
-
В наличииЦена 16 240 руб.4060 руб. в СплитИБП CyberPower UT2200EG 2200VA/1320W
-
В наличииЦена 16 630 руб.4158 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP1...
-
В наличииЦена 16 780 руб.4195 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro UNB-3000.LED.AVR.2SH.4C13.RJ.USB (EX29261...
-
В наличииЦена 16 790 руб.4198 руб. в СплитИБП Ippon Back Basic 2200 черный (1108031)
-
В наличииЦена 16 840 руб.4210 руб. в СплитИБП Powercom Raptor RPT-1500AP LCD
-
В наличииЦена 16 990 руб.4248 руб. в СплитИБП Ippon Smart Power Pro II 1200 черный
-
В наличииЦена 16 990 руб.4248 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 600/350 350Вт 6...
-
В наличииЦена 17 090 руб.4273 руб. в СплитИБП APC Back-UPS BX950MI черный
-
В наличииЦена 17 120 руб.4280 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.2SH.4C13.RJ.USB (E...
-
В наличииЦена 17 190 руб.4298 руб. в СплитИБП Ippon Smart Power Pro II 1600 черный
-
В наличииЦена 17 270 руб.4318 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP...
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Отзывы о товаре ИБП Ippon Back Basic 1500 Euro черный