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ИБП Ippon Back Basic 1500 Euro черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Ippon Back Basic 1500 Euro черный

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП Ippon Back Basic 1500 Euro черный - фото 1
  • ИБП Ippon Back Basic 1500 Euro черный - фото 2
  • ИБП Ippon Back Basic 1500 Euro черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 690 руб. 
Начислим 793 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 409804
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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ИБП Ippon Back Basic 1500 Euro черный
16 690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х29х23
Вес, кг.
7

Описание товара ИБП Ippon Back Basic 1500 Euro черный

Источник бесперебойного питания Ippon — это надежное устройство, предназначенное для защиты и обеспечения стабильной работы ваших электронных устройств во время перебоев или отключений электроэнергии. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает рядом впечатляющих характеристик, которые делают его идеальным выбором для дома или небольшого офиса. Основными техническими характеристиками данного устройства являются полная мощность в 1500 В·А и активная мощность, составляющая 900 Вт, что позволяет эффективно поддерживать работу подключенных устройств. Ippon оснащен четырьмя розетками с питанием от батареи, обеспечивая непрерывную работу вашей техники даже в случае полного отключения электроснабжения. Этот ИБП поддерживает защиту локальной сети и телефонной линии, что помогает предотвратить повреждения от внезапных скачков напряжения и импульсов на этих линиях. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 125 Дж. Устройство весит 10,8 кг и оснащено модифицированной синусоидальной формой напряжения, что обеспечивает основную стабилизацию питания. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что минимизирует риск прерывания работы подсоединенной техники. Хотя время работы при полной нагрузке длится примерно 1 минуту, ИБП Ippon обеспечивает достаточное время для сохранения данных и безопасного завершения работы ваших устройств. Этот ИБП представляет собой отличное сочетание надежности и функциональности для бесперебойного питания и защиты вашего оборудования.

Отзывы о товаре ИБП Ippon Back Basic 1500 Euro черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источник бесперебойного питания Ippon — это надежное устройство, предназначенное для защиты и обеспечения стабильной работы ваших электронных устройств во время перебоев или отключений электроэнергии. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает рядом впечатляющих характеристик, которые делают его идеальным выбором для дома или небольшого офиса. Основными техническими характеристиками данного устройства являются полная мощность в 1500 В·А и активная мощность, составляющая 900 Вт, что позволяет эффективно поддерживать работу подключенных устройств. Ippon оснащен четырьмя розетками с питанием от батареи, обеспечивая непрерывную работу вашей техники даже в случае полного отключения электроснабжения. Этот ИБП поддерживает защиту локальной сети и телефонной линии, что помогает предотвратить повреждения от внезапных скачков напряжения и импульсов на этих линиях. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 125 Дж. Устройство весит 10,8 кг и оснащено модифицированной синусоидальной формой напряжения, что обеспечивает основную стабилизацию питания. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что минимизирует риск прерывания работы подсоединенной техники. Хотя время работы при полной нагрузке длится примерно 1 минуту, ИБП Ippon обеспечивает достаточное время для сохранения данных и безопасного завершения работы ваших устройств. Этот ИБП представляет собой отличное сочетание надежности и функциональности для бесперебойного питания и защиты вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Ippon Back Basic 1500 Euro черный - стоимость товара 16690 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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