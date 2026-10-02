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ИБП Powercom Infinity INF-1100 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom Infinity INF-1100

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ИБП Powercom Infinity INF-1100 - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
770
Полная мощность, ВА
1100
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • ИБП Powercom Infinity INF-1100 - фото 1
  • ИБП Powercom Infinity INF-1100 - фото 2
  • ИБП Powercom Infinity INF-1100 - фото 3
  • ИБП Powercom Infinity INF-1100 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 100 руб. 
Начислим 357 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 288314
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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ИБП Powercom Infinity INF-1100
18 100 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
770
Полная мощность, ВА
1100
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
280
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х31х25
Вес, кг.
13.7

Описание товара ИБП Powercom Infinity INF-1100

Источники бесперебойного питания Powercom — это надежное и эффективное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электропитании. Данная модель ИБП имеет вес 10,8 кг и вмещает активную мощность до 770 Вт. Среди ключевых характеристик следует отметить наличие 2 розеток с питанием от батареи, которые обеспечивают постоянную защиту подключенных устройств. ИБП обладает полной мощностью 1100 В·А и способен поглощать максимальную энергию импульса в 405 Дж, что помогает в защите от скачков напряжения. Данный линейно-интерактивный ИБП с чистой синусоидальной формой напряжения подходит для широкого спектра устройств, требующих качественного энергоснабжения. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует практически мгновенный переход в случае необходимости. ИБП Powercom выполнен в форм-факторе Tower, поддерживает работу с одной фазой и начинает работать при минимальном входном напряжении 140 В. В условиях полной нагрузки устройство способно обеспечить резервное питание в течение 1 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы или переключения на альтернативный источник питания. Powercom — это выбор тех, кто ценит безопасность и надежность в работе своих электронных устройств, обеспечивая защиту от перебоев в электросети.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Infinity INF-1100




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
770
Полная мощность, ВА
1100
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
280
Развернуть
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom — это надежное и эффективное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электропитании. Данная модель ИБП имеет вес 10,8 кг и вмещает активную мощность до 770 Вт. Среди ключевых характеристик следует отметить наличие 2 розеток с питанием от батареи, которые обеспечивают постоянную защиту подключенных устройств. ИБП обладает полной мощностью 1100 В·А и способен поглощать максимальную энергию импульса в 405 Дж, что помогает в защите от скачков напряжения. Данный линейно-интерактивный ИБП с чистой синусоидальной формой напряжения подходит для широкого спектра устройств, требующих качественного энергоснабжения. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует практически мгновенный переход в случае необходимости. ИБП Powercom выполнен в форм-факторе Tower, поддерживает работу с одной фазой и начинает работать при минимальном входном напряжении 140 В. В условиях полной нагрузки устройство способно обеспечить резервное питание в течение 1 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы или переключения на альтернативный источник питания. Powercom — это выбор тех, кто ценит безопасность и надежность в работе своих электронных устройств, обеспечивая защиту от перебоев в электросети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom Infinity INF-1100 - стоимость товара 18100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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