ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1200 черный (1029740)
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Характеристики
Описание товара ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1200 черный (1029740)
Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежные устройства, обеспечивающие стабильное электроснабжение в случае перебоев в сети. Идеальные как для домашнего, так и для офисного использования, эти ИБП гарантируют защиту ваших устройств от различных сбоев и всплесков напряжения. Одной из ключевых характеристик данного ИБП является его линейно-интерактивный тип, который обеспечивает эффективную защиту и стабилизацию напряжения. С активной мощностью в 720 Вт и полной мощностью 1200 В·А, ИБП Ippon способен поддерживать работу электроники в критические моменты, обеспечивая плавный переход на батарейное питание за 4 миллисекунды. Устройство оснащено четырьмя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Оно также предлагает защиту для локальной сети и телефонной линии, делая его незаменимым помощником для всех, кто ценит безопасность своих электронных устройств. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 125 Дж, что позволяет эффективно справляться с импульсными помехами и предотвращать повреждение техники. Форм-фактор Tower обеспечивает компактное размещение, а вес 9,9 кг делает устройство достаточно устойчивым и легким для установки. ИБП Ippon использует модифицированную синусоиду для обеспечения стабильного напряжения, что делает его подходящим для питания большинства обычных устройств. Благодаря надежной защите и высокому качеству изготовления, это устройство станет отличным выбором для обеспечения бесперебойного питания и безопасности вашей электроники.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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