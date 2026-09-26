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ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1200 черный (1029740) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1200 черный (1029740)

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ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1200 черный (1029740) - фото 1
ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1200 черный (1029740) - фото 2
ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1200 черный (1029740) - фото 3
ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1200 черный (1029740) - фото 4
ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1200 черный (1029740) - фото 5
ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1200 черный (1029740) - фото 6
ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1200 черный (1029740) - фото 7
ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1200 черный (1029740) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1200 черный (1029740) - фото 1
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1200 черный (1029740) - фото 2
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1200 черный (1029740) - фото 3
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1200 черный (1029740) - фото 4
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1200 черный (1029740) - фото 5
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1200 черный (1029740) - фото 6
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1200 черный (1029740) - фото 7
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1200 черный (1029740) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 250985
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
индикация состояния: ЖКИ с подсветкой, отображаемый цифровую величину входного и выходного напряжения, а также величину нагрузки и остаточной ёмкости батареи, пиктограммы индикации питания от сети, от батареи, режим регулятора, возникшая неисправность, звуковая индикация режимов работы
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
295
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
364х195х139 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х29х23
Вес, кг.
7

Описание товара ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1200 черный (1029740)

Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежные устройства, обеспечивающие стабильное электроснабжение в случае перебоев в сети. Идеальные как для домашнего, так и для офисного использования, эти ИБП гарантируют защиту ваших устройств от различных сбоев и всплесков напряжения. Одной из ключевых характеристик данного ИБП является его линейно-интерактивный тип, который обеспечивает эффективную защиту и стабилизацию напряжения. С активной мощностью в 720 Вт и полной мощностью 1200 В·А, ИБП Ippon способен поддерживать работу электроники в критические моменты, обеспечивая плавный переход на батарейное питание за 4 миллисекунды. Устройство оснащено четырьмя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Оно также предлагает защиту для локальной сети и телефонной линии, делая его незаменимым помощником для всех, кто ценит безопасность своих электронных устройств. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 125 Дж, что позволяет эффективно справляться с импульсными помехами и предотвращать повреждение техники. Форм-фактор Tower обеспечивает компактное размещение, а вес 9,9 кг делает устройство достаточно устойчивым и легким для установки. ИБП Ippon использует модифицированную синусоиду для обеспечения стабильного напряжения, что делает его подходящим для питания большинства обычных устройств. Благодаря надежной защите и высокому качеству изготовления, это устройство станет отличным выбором для обеспечения бесперебойного питания и безопасности вашей электроники.

Отзывы о товаре ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1200 черный (1029740)




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
индикация состояния: ЖКИ с подсветкой, отображаемый цифровую величину входного и выходного напряжения, а также величину нагрузки и остаточной ёмкости батареи, пиктограммы индикации питания от сети, от батареи, режим регулятора, возникшая неисправность, звуковая индикация режимов работы
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
295
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
364х195х139 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежные устройства, обеспечивающие стабильное электроснабжение в случае перебоев в сети. Идеальные как для домашнего, так и для офисного использования, эти ИБП гарантируют защиту ваших устройств от различных сбоев и всплесков напряжения. Одной из ключевых характеристик данного ИБП является его линейно-интерактивный тип, который обеспечивает эффективную защиту и стабилизацию напряжения. С активной мощностью в 720 Вт и полной мощностью 1200 В·А, ИБП Ippon способен поддерживать работу электроники в критические моменты, обеспечивая плавный переход на батарейное питание за 4 миллисекунды. Устройство оснащено четырьмя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Оно также предлагает защиту для локальной сети и телефонной линии, делая его незаменимым помощником для всех, кто ценит безопасность своих электронных устройств. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 125 Дж, что позволяет эффективно справляться с импульсными помехами и предотвращать повреждение техники. Форм-фактор Tower обеспечивает компактное размещение, а вес 9,9 кг делает устройство достаточно устойчивым и легким для установки. ИБП Ippon использует модифицированную синусоиду для обеспечения стабильного напряжения, что делает его подходящим для питания большинства обычных устройств. Благодаря надежной защите и высокому качеству изготовления, это устройство станет отличным выбором для обеспечения бесперебойного питания и безопасности вашей электроники.
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