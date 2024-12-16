ИБП Powercom Raptor RPT-600A EURO черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Raptor RPT-600A EURO черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom — это надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Эта модель ИБП характеризуется компактным форм-фактором Tower, что позволяет удобно разместить его в любом помещении. Powercom предлагает линейно-интерактивную топологию, которая обеспечивает стабильную работу за счет автоматической регулировки напряжения. Максимальная полная мощность устройства составляет 600 В·А, с активной мощностью в 360 Вт, что делает его идеальным вариантом для домашнего использования или небольшого офиса. Особенностью данной модели является наличие защиты для локальной сети и телефонной линии, что предотвращает повреждение сетевого оборудования и обеспечивает безопасность коммуникационных устройств. ИБП оснащен тремя розетками с питанием от батареи, все из которых поддерживают работу от модифицированной синусоида. В случае отключения электричества, устройство переключается на батарею всего за 4 миллисекунды, позволяя не потерять важные данные и продолжить работу. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что достаточно, чтобы безопасно завершить текущие задачи и корректно отключить технику. С весом всего 4,2 кг, этот ИБП Powercom достаточно легкий для перемещения в пределах помещения. Поэтому, если вы ищете простое в использовании устройство с базовой защитой для вашего оборудования, эта модель станет отличным выбором для обеспечения бесперебойного питания.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Достоинства:
Комментарий:
Пришел разбитый, оценить качество не смогла. Правда очень сильный запах пластика.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, всё в порядке. Режим использования периодический, для подстраховки при работе с электроникой в режиме программирования, когда отключение городской сети может привести к печальным последствиям. Проверял в тестовом режиме на менее сложных пациентах - сбоя нет.
Отзывы о товаре ИБП Powercom Raptor RPT-600A EURO черный
Достоинства:
Комментарий:
Пришел разбитый, оценить качество не смогла. Правда очень сильный запах пластика.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, всё в порядке. Режим использования периодический, для подстраховки при работе с электроникой в режиме программирования, когда отключение городской сети может привести к печальным последствиям. Проверял в тестовом режиме на менее сложных пациентах - сбоя нет.