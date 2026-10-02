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Источник бесперебойного питания CyberPower UTI875E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания CyberPower UTI875E

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
425
Полная мощность, ВА
875
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UTI875E - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UTI875E - фото 2
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UTI875E - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 450 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 256988
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания CyberPower UTI875E
4 450 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
425
Полная мощность, ВА
875
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х13
Вес, кг.
4.3

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower UTI875E

Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и критических ситуаций с энергией. Этот линейно-интерактивный ИБП весом 4,2 кг предлагает высокую активную мощность в 425 Вт и полную мощность в 875 В·А, что позволяет эффективно поддерживать работу ваших устройств даже в условиях нестабильного электропитания. С архитектурной точки зрения, ИБП CyberPower выполнен в форм-факторе Tower, что обеспечивает удобное размещение в офисе или дома. Устройство имеет 2 розетки, которые обеспечивают питание от батареи, гарантируя сохранение работы подключенного оборудования при отключении электроэнергии. ИБП оснащен модифицированной синусоидной формой напряжения и предлагает минимальное время переключения на батарею всего 4 мс, что защищает ваши устройства от внезапных сбоев. Благодаря встроенной защите локальной сети, это устройство также обеспечивает безопасность подключенных сетевых компонентов. Работая от одной фазы и поддерживая минимальное входное напряжение в 160 В, ИБП CyberPower, к сожалению, обеспечивает лишь 1 минуту работы при полной нагрузке. Это делает его идеальным для кратковременного аварийного питания и безопасного завершения работы систем. ИБП от CyberPower является оптимальным выбором для пользователей, которым важна надежность вместе с базовой функциональностью в сфере защиты электропитания.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower UTI875E




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
425
Полная мощность, ВА
875
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и критических ситуаций с энергией. Этот линейно-интерактивный ИБП весом 4,2 кг предлагает высокую активную мощность в 425 Вт и полную мощность в 875 В·А, что позволяет эффективно поддерживать работу ваших устройств даже в условиях нестабильного электропитания. С архитектурной точки зрения, ИБП CyberPower выполнен в форм-факторе Tower, что обеспечивает удобное размещение в офисе или дома. Устройство имеет 2 розетки, которые обеспечивают питание от батареи, гарантируя сохранение работы подключенного оборудования при отключении электроэнергии. ИБП оснащен модифицированной синусоидной формой напряжения и предлагает минимальное время переключения на батарею всего 4 мс, что защищает ваши устройства от внезапных сбоев. Благодаря встроенной защите локальной сети, это устройство также обеспечивает безопасность подключенных сетевых компонентов. Работая от одной фазы и поддерживая минимальное входное напряжение в 160 В, ИБП CyberPower, к сожалению, обеспечивает лишь 1 минуту работы при полной нагрузке. Это делает его идеальным для кратковременного аварийного питания и безопасного завершения работы систем. ИБП от CyberPower является оптимальным выбором для пользователей, которым важна надежность вместе с базовой функциональностью в сфере защиты электропитания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания CyberPower UTI875E - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4450 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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