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ИБП Powercom RPT-600A 360W черный 3*IEC320 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom RPT-600A 360W черный 3*IEC320

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ИБП Powercom RPT-600A 360W черный 3*IEC320 - фото 1
ИБП Powercom RPT-600A 360W черный 3*IEC320 - фото 2
ИБП Powercom RPT-600A 360W черный 3*IEC320 - фото 3
ИБП Powercom RPT-600A 360W черный 3*IEC320 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
  • ИБП Powercom RPT-600A 360W черный 3*IEC320 - фото 1
  • ИБП Powercom RPT-600A 360W черный 3*IEC320 - фото 2
  • ИБП Powercom RPT-600A 360W черный 3*IEC320 - фото 3
  • ИБП Powercom RPT-600A 360W черный 3*IEC320 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 610 руб. 
Начислим 111 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 55692
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП Powercom RPT-600A 360W черный 3*IEC320
4 610 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х15
Вес, кг.
4.4

Описание товара ИБП Powercom RPT-600A 360W черный 3*IEC320

Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой идеальное решение для обеспечения защиты ваших электронных устройств от неожиданных перебоев в электроснабжении. Данный ИБП оснащен линейно-интерактивной топологией, что гарантирует стабильную подачу энергии и защиту от перепадов напряжения. С активной мощностью 360 Вт и полной мощностью 600 В·А, Powercom способен поддерживать работу подключенных устройств в течение 2 минут при полной нагрузке, что даёт достаточно времени для сохранения данных и корректного завершения работы. Устройство можно быстро переключить на батарейное питание за 4 мс, минимизируя риск отключения оборудования. ИБП Powercom имеет три розетки с питанием от батареи, обеспечивая возможность подключения нескольких устройств одновременно. Дополнительной защитой данной модели выступает защита локальной сети, что делает её подходящей для использования в офисах и домашних условиях, где необходимо поддерживать интернет-соединение. Модель Powercom поглощает энергию импульса до 460 Дж, что защищает оборудование от мощных электрических выбросов. Устройство выполнено в форм-факторе Tower, что позволяет легко интегрировать его в любую рабочую или домашнюю среду. С элегантным дизайном и инновационными функциями, ИБП Powercom весом 4,2 кг станет надежным помощником в обеспечении безопасности вашего оборудования.

Отзывы о товаре ИБП Powercom RPT-600A 360W черный 3*IEC320




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой идеальное решение для обеспечения защиты ваших электронных устройств от неожиданных перебоев в электроснабжении. Данный ИБП оснащен линейно-интерактивной топологией, что гарантирует стабильную подачу энергии и защиту от перепадов напряжения. С активной мощностью 360 Вт и полной мощностью 600 В·А, Powercom способен поддерживать работу подключенных устройств в течение 2 минут при полной нагрузке, что даёт достаточно времени для сохранения данных и корректного завершения работы. Устройство можно быстро переключить на батарейное питание за 4 мс, минимизируя риск отключения оборудования. ИБП Powercom имеет три розетки с питанием от батареи, обеспечивая возможность подключения нескольких устройств одновременно. Дополнительной защитой данной модели выступает защита локальной сети, что делает её подходящей для использования в офисах и домашних условиях, где необходимо поддерживать интернет-соединение. Модель Powercom поглощает энергию импульса до 460 Дж, что защищает оборудование от мощных электрических выбросов. Устройство выполнено в форм-факторе Tower, что позволяет легко интегрировать его в любую рабочую или домашнюю среду. С элегантным дизайном и инновационными функциями, ИБП Powercom весом 4,2 кг станет надежным помощником в обеспечении безопасности вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom RPT-600A 360W черный 3*IEC320 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4610 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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