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Источник бесперебойного питания CyberPower UTI875EI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания CyberPower UTI875EI

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Источник бесперебойного питания CyberPower UTI875EI - фото 1
Источник бесперебойного питания CyberPower UTI875EI - фото 2
Источник бесперебойного питания CyberPower UTI875EI - фото 3
Источник бесперебойного питания CyberPower UTI875EI - фото 4
Источник бесперебойного питания CyberPower UTI875EI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
425
Полная мощность, ВА
875
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UTI875EI - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UTI875EI - фото 2
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UTI875EI - фото 3
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UTI875EI - фото 4
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UTI875EI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 140 руб. 
Начислим 121 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 256989
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Источник бесперебойного питания CyberPower UTI875EI
5 140 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
425
Полная мощность, ВА
875
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Размеры в упаковке, см
28х12х12
Вес, кг.
4.3

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower UTI875EI

CyberPower UTI875EI - эта серия ИБП CyberPower предоставляет домашним и офисным пользователям надежное резервное электропитание для персональных компьютеров, сетевого, коммуникационного оборудования, и других электронных устройств от перепадов, скачков, провалов напряжения и прочих инцидентов в электроснабжении. ИБП из этой серии совместим с генератором, что предусматривает различные сценарии энергоснабжения при перебоях во внешнем электропитании. Автоматическое регулирование напряжения (AVR) стабилизирует сигнал неустойчивой электросети для обеспечения постоянного и безопасного питания ко всем подключенным устройствам, не используя батарею.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower UTI875EI




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
425
Полная мощность, ВА
875
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Описание
CyberPower UTI875EI - эта серия ИБП CyberPower предоставляет домашним и офисным пользователям надежное резервное электропитание для персональных компьютеров, сетевого, коммуникационного оборудования, и других электронных устройств от перепадов, скачков, провалов напряжения и прочих инцидентов в электроснабжении. ИБП из этой серии совместим с генератором, что предусматривает различные сценарии энергоснабжения при перебоях во внешнем электропитании. Автоматическое регулирование напряжения (AVR) стабилизирует сигнал неустойчивой электросети для обеспечения постоянного и безопасного питания ко всем подключенным устройствам, не используя батарею.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания CyberPower UTI875EI - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5140 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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