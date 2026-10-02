Источник бесперебойного питания CyberPower UTI875EI
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Характеристики
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
425
Полная мощность, ВА
875
Общее количество розеток
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 140 руб.
В наличии
Код товара: 256989
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Загружаем...
5 140 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
425
Полная мощность, ВА
875
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Размеры в упаковке, см
28х12х12
Вес, кг.
4.3
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower UTI875EI
CyberPower UTI875EI - эта серия ИБП CyberPower предоставляет домашним и офисным пользователям надежное резервное электропитание для персональных компьютеров, сетевого, коммуникационного оборудования, и других электронных устройств от перепадов, скачков, провалов напряжения и прочих инцидентов в электроснабжении. ИБП из этой серии совместим с генератором, что предусматривает различные сценарии энергоснабжения при перебоях во внешнем электропитании. Автоматическое регулирование напряжения (AVR) стабилизирует сигнал неустойчивой электросети для обеспечения постоянного и безопасного питания ко всем подключенным устройствам, не используя батарею.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Бренд
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
425
Полная мощность, ВА
875
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
CyberPower UTI875EI - эта серия ИБП CyberPower предоставляет домашним и офисным пользователям надежное резервное электропитание для персональных компьютеров, сетевого, коммуникационного оборудования, и других электронных устройств от перепадов, скачков, провалов напряжения и прочих инцидентов в электроснабжении. ИБП из этой серии совместим с генератором, что предусматривает различные сценарии энергоснабжения при перебоях во внешнем электропитании. Автоматическое регулирование напряжения (AVR) стабилизирует сигнал неустойчивой электросети для обеспечения постоянного и безопасного питания ко всем подключенным устройствам, не используя батарею.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
Источник бесперебойного питания CyberPower UTI875EI - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5140 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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