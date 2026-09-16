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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1000.LED.AVR.C13.RJ (EP285481RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1000.LED.AVR.C13.RJ (EP285481RUS)

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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1000.LED.AVR.C13.RJ (EP285481RUS) - фото 2
ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1000.LED.AVR.C13.RJ (EP285481RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
650
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1000.LED.AVR.C13.RJ (EP285481RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1000.LED.AVR.C13.RJ (EP285481RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1000.LED.AVR.C13.RJ (EP285481RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 620 руб. 
Начислим 121 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726696
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1000.LED.AVR.C13.RJ (EP285481RUS)
6 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Устройства этой серии предназначены, помимо использования в обычных офисных условиях, так же и для использования в неблагоприятных условиях, в промышленных и производственных помещениях.ИБП этой серии отличаются повышенной надежностью и защитой за счет использования полностью металлического корпуса.
Активная мощность, Вт
650
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
123 x 189 x 345 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
9.5

Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1000.LED.AVR.C13.RJ (EP285481RUS)

Источники бесперебойного питания ExeGate представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. Эти линейно-интерактивные ИБП, выполненные в форм-факторе Tower, подходят для использования как в офисных, так и в домашних условиях. С полным запасом мощности в 1000 В·А и активной мощностью 650 Вт они обеспечивают эффективную работу подключенных устройств, даже при колебаниях и перепадах напряжения. ExeGate ИБП гарантирует быстрое переключение на батарею всего за 8 мс, минимизируя риск потери данных и сбоев в работе оборудования. Устройство также предлагает защиту локальной сети и телефонной линии, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности для вашей техники. Принцип модифицированной синусоиды позволяет устройству стабильно работать в широком диапазоне входного напряжения от 140 В до 300 В. Среди других особенностей — удобное использование в однофазных системах и надежная работа при полной нагрузке в течение 1 минуты. Вес устройства составляет 9,8 кг, что позволяет легко интегрировать его в вашу сеть оборудования. Эти источники выполнены с учетом современных требований к беспрерывной работе и обеспечению безопасности подключенных устройств.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1000.LED.AVR.C13.RJ (EP285481RUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Устройства этой серии предназначены, помимо использования в обычных офисных условиях, так же и для использования в неблагоприятных условиях, в промышленных и производственных помещениях.ИБП этой серии отличаются повышенной надежностью и защитой за счет использования полностью металлического корпуса.
Активная мощность, Вт
650
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
123 x 189 x 345 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания ExeGate представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. Эти линейно-интерактивные ИБП, выполненные в форм-факторе Tower, подходят для использования как в офисных, так и в домашних условиях. С полным запасом мощности в 1000 В·А и активной мощностью 650 Вт они обеспечивают эффективную работу подключенных устройств, даже при колебаниях и перепадах напряжения. ExeGate ИБП гарантирует быстрое переключение на батарею всего за 8 мс, минимизируя риск потери данных и сбоев в работе оборудования. Устройство также предлагает защиту локальной сети и телефонной линии, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности для вашей техники. Принцип модифицированной синусоиды позволяет устройству стабильно работать в широком диапазоне входного напряжения от 140 В до 300 В. Среди других особенностей — удобное использование в однофазных системах и надежная работа при полной нагрузке в течение 1 минуты. Вес устройства составляет 9,8 кг, что позволяет легко интегрировать его в вашу сеть оборудования. Эти источники выполнены с учетом современных требований к беспрерывной работе и обеспечению безопасности подключенных устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1000.LED.AVR.C13.RJ (EP285481RUS) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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