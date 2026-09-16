ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1000.LED.AVR.C13.RJ (EP285481RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1000.LED.AVR.C13.RJ (EP285481RUS)
Источники бесперебойного питания ExeGate представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. Эти линейно-интерактивные ИБП, выполненные в форм-факторе Tower, подходят для использования как в офисных, так и в домашних условиях. С полным запасом мощности в 1000 В·А и активной мощностью 650 Вт они обеспечивают эффективную работу подключенных устройств, даже при колебаниях и перепадах напряжения. ExeGate ИБП гарантирует быстрое переключение на батарею всего за 8 мс, минимизируя риск потери данных и сбоев в работе оборудования. Устройство также предлагает защиту локальной сети и телефонной линии, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности для вашей техники. Принцип модифицированной синусоиды позволяет устройству стабильно работать в широком диапазоне входного напряжения от 140 В до 300 В. Среди других особенностей — удобное использование в однофазных системах и надежная работа при полной нагрузке в течение 1 минуты. Вес устройства составляет 9,8 кг, что позволяет легко интегрировать его в вашу сеть оборудования. Эти источники выполнены с учетом современных требований к беспрерывной работе и обеспечению безопасности подключенных устройств.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA
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