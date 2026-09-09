Источник бесперебойного питания CyberPower UT650EIG
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower UT650EIG
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от непредвиденных перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП имеет форму башни (Tower), что делает его компактным и удобным для установки в офисе или дома. С активной мощностью 360 Вт и полной мощностью 650 В·А он способен справляться с кратковременными всплесками мощности, обеспечивая защиту вашего оборудования. Устройство весом всего 4 кг легко перемещать и устанавливать в нужном месте. CyberPower уделяет большое внимание безопасности, обеспечивая защиту как локальной сети, так и телефонной линии. Благодаря этому вы можете быть уверены в том, что ваше оборудование надежно защищено от скачков напряжения и других проблем с электроснабжением. ИБП оснащен четырьмя розетками, каждая из которых обеспечивает питание от батареи. Это гарантирует, что даже в случае отключения электроэнергии ваше критически важное оборудование продолжит работать. Устройство использует топологию с модифицированной синусоидой, что позволяет обеспечить плавное и эффективное переключение на батарею всего за 6 мс. При полной нагрузке ИБП сможет обеспечить питание в течение 1 минуты, что достаточно для правильного завершения работы и сохранения данных. Этот ИБП от CyberPower — идеальный выбор для бытовых и офисных нужд, обеспечивая надежную защиту и стабильность в работе ваших электронных устройств.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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