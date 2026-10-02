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ИБП Powercom Raptor RPT-800AP черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom Raptor RPT-800AP черный

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ИБП Powercom Raptor RPT-800AP черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
  • ИБП Powercom Raptor RPT-800AP черный - фото 1
  • ИБП Powercom Raptor RPT-800AP черный - фото 2
  • ИБП Powercom Raptor RPT-800AP черный - фото 3
  • ИБП Powercom Raptor RPT-800AP черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 358039
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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ИБП Powercom Raptor RPT-800AP черный
5 920 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
280
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х15
Вес, кг.
5.1

Описание товара ИБП Powercom Raptor RPT-800AP черный

Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надёжное решение для защиты вашей электроники от неожиданного отключения электричества и других перебоев в электросети. Модель оборудована линейно-интерактивной топологией, обеспечивая эффективную и стабильную работу при различных условиях. С полным запасом мощности в 800 В·А и активной мощностью 480 Вт, этот источник бесперебойного питания идеально подходит для офисной техники и домашних компьютеров. Устройство обладает временем переключения на батарею всего 4 мс, что гарантирует практически мгновенную реакцию на сбои в электропитании. ИБП Powercom оснащён тремя розетками для подключения нужных устройств, а благодаря наличию защиты телефонной линии и локальной сети ваша техника будет защищена от скачков напряжения и других аномалий в сети. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 460 Дж, что обеспечивает дополнительную безопасность для подключённых устройств. Форм-фактор Tower позволяет удобно разместить устройство в любом рабочем пространстве. Вес ИБП составляет 4,4 кг, что делает его достаточно лёгким для перемещения и размещения. Важной особенностью является и то, что при полной нагрузке устройство работает в течение 1 минуты, что вполне достаточно для сохранения данных и корректного завершения работы подключённого оборудования. ИБП Powercom работает на основе модифицированной синусоиды и предназначен для использования в однофазных сетях. Этот продукт бренда Powercom станет надёжным элементом вашей системы электропитания, защищая ваш бизнес и домашнюю технику от неполадок с электричеством.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Raptor RPT-800AP черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
280
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надёжное решение для защиты вашей электроники от неожиданного отключения электричества и других перебоев в электросети. Модель оборудована линейно-интерактивной топологией, обеспечивая эффективную и стабильную работу при различных условиях. С полным запасом мощности в 800 В·А и активной мощностью 480 Вт, этот источник бесперебойного питания идеально подходит для офисной техники и домашних компьютеров. Устройство обладает временем переключения на батарею всего 4 мс, что гарантирует практически мгновенную реакцию на сбои в электропитании. ИБП Powercom оснащён тремя розетками для подключения нужных устройств, а благодаря наличию защиты телефонной линии и локальной сети ваша техника будет защищена от скачков напряжения и других аномалий в сети. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 460 Дж, что обеспечивает дополнительную безопасность для подключённых устройств. Форм-фактор Tower позволяет удобно разместить устройство в любом рабочем пространстве. Вес ИБП составляет 4,4 кг, что делает его достаточно лёгким для перемещения и размещения. Важной особенностью является и то, что при полной нагрузке устройство работает в течение 1 минуты, что вполне достаточно для сохранения данных и корректного завершения работы подключённого оборудования. ИБП Powercom работает на основе модифицированной синусоиды и предназначен для использования в однофазных сетях. Этот продукт бренда Powercom станет надёжным элементом вашей системы электропитания, защищая ваш бизнес и домашнюю технику от неполадок с электричеством.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom Raptor RPT-800AP черный – стоимость товара 5920 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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