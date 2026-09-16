ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285503RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1500.LCD.AVR.EURO.RJ (EP285503RUS)
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от сбоев и нестабильного напряжения. Эта модель обладает форм-фактором Tower, что делает её удобной для размещения в офисных и домашних условиях. Exegate линейно-интерактивного типа предлагает активную мощность в 950 Вт и полную мощность в 1500 В·А, что позволяет подключать к нему различные устройства, обеспечивая их безопасность и эффективную работу. Имея одну фазу и поддерживая тип формы напряжения с модифицированной синусоидой, этот ИБП гарантирует стабильную работу ваших приборов. Скорость переключения на батарею всего в 4 мс обеспечивает минимальное время задержки при перебоях с питанием, а время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Поддерживаемый диапазон входного напряжения от 145 В до 290 В делает этот ИБП универсальным решением для различных сетевых условий. Оснащён четырьмя розетками типа EURO (CEE 7), ИБП позволяет подключать несколько устройств одновременно. Батарея свинцово-кислотного типа обеспечивает долгосрочную и стабильную работу, требующую минимального обслуживания. ExeGate — это надежный выбор для защиты вашей техники от внезапных перебоев в электропитании и увеличения их срока службы.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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