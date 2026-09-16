ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.4SH (EP285508RUS)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
950
Полная мощность, ВА
1600
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 570 руб.
В наличии
Код товара: 726718
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7 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Все ИБП этой серии обладают высоким уровнем механической защиты за счет использования стального корпуса, выполнены по линейно-интерактивной схеме, оснащены встроенным устройством автоматического регулирования напряжения (AVR) и выпускаются как с евророзетками (Schuko), так и с разъемами IEC320 C13.
Активная мощность, Вт
950
Полная мощность, ВА
1600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
123x189x345 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
13.68
Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.4SH (EP285508RUS)
ИБП ExeGate SpecialPro серии UNB выполнен в прочном металлическом корпусе и относится к моделям линейно-интерактивного типа. Он обеспечивает надежную защиту различного подключенного оборудования от импульсных и высокочастотных помех, короткого замыкания, перегрузки, глубокого разряда и других неблагоприятных воздействий в электросети. Одна из особенностей ExeGate SpecialPro – система автоматической регулировки напряжения. В качестве источника автономной работы могут устанавливаться свинцово-кислотные батареи. Многоцветный световой индикатор оповещает о состоянии работы устройства.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Все ИБП этой серии обладают высоким уровнем механической защиты за счет использования стального корпуса, выполнены по линейно-интерактивной схеме, оснащены встроенным устройством автоматического регулирования напряжения (AVR) и выпускаются как с евророзетками (Schuko), так и с разъемами IEC320 C13.
Активная мощность, Вт
950
Полная мощность, ВА
1600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
123x189x345 мм
Страна производитель
Китай
ИБП ExeGate SpecialPro серии UNB выполнен в прочном металлическом корпусе и относится к моделям линейно-интерактивного типа. Он обеспечивает надежную защиту различного подключенного оборудования от импульсных и высокочастотных помех, короткого замыкания, перегрузки, глубокого разряда и других неблагоприятных воздействий в электросети. Одна из особенностей ExeGate SpecialPro – система автоматической регулировки напряжения. В качестве источника автономной работы могут устанавливаться свинцово-кислотные батареи. Многоцветный световой индикатор оповещает о состоянии работы устройства.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.4SH (EP285508RUS) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7570 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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