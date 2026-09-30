ИБП Powercom SPIDER SPD-850N
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom SPIDER SPD-850N
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom — это надёжные устройства, предназначенные для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Обладая весом всего 4,4 кг, эти устройства весьма компактны и удобны для размещения в любом офисном или домашнем интерьере благодаря своему tower форм-фактору. Powercom обеспечивает активную мощность в 510 Вт и полную мощность в 850 В·А, что делает их идеальными для большинства стандартных подключений. В устройстве предусмотрено 8 розеток, 4 из которых обеспечивают питание от батареи в случае перебоев с основным питанием. ИБП Powercom оснащены линейно-интерактивной топологией, что обеспечивает высокую степень защиты вашего оборудования, а переключение на работу от батареи осуществляется всего за 6 миллисекунд. Модифицированная синусоида напряжения гарантирует стабильную и непрерывную подачу энергии. Для дополнительной безопасности устройство предлагает защиту локальной сети и телефонной линии. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 800 Дж, что обеспечивает дополнительную защиту от импульсных перенапряжений в электросети. Будь то рабочее место или домашний офис, ИБП Powercom станет вашим надёжным партнёром в обеспечении стабильной и безопасной работы оборудования, защищая его от непредвиденных ситуаций и перерывов в работе.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 500 Вт
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Теги товара: линейно-интерактивные, 500 Вт
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