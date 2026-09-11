ИБП Powercom RPT-1000A 600W черный 3*IEC320
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom RPT-1000A 600W черный 3*IEC320
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники в случае перебоев с электроснабжением. Эта модель обладает рядом характеристик, которые обеспечивают стабильную работу подключенных устройств. С весом всего 4,5 кг, этот ИБП Powercom достаточно компактный и легкий для установки практически в любом месте. Он предлагает активную мощность в 600 Вт и полную мощность в 1000 В·А, что достаточно для поддержки многих критически важных устройств в вашей системе. ИБП оснащен тремя розетками с питанием от батареи, обеспечивая продолжительное время работы подключённых устройств в случае отключения электроэнергии. Автоматическое переключение на батарейное питание осуществляется всего за 4 мс, что позволяет избежать перерыва в работе оборудования. Линейно-интерактивная топология и защита локальной сети обеспечивают дополнительный уровень защиты вашей электроники, гарантируя безопасность данных и соединений в сети. Однако стоит отметить, что защита телефонной линии в данной модели отсутствует. Устройство разработано с использованием технологии с модифицированной синусоидой, что позволяет стабилизировать выходное напряжение и защитить электронику от колебаний, вызванных нестабильными условиями электроснабжения. Tower форм-фактор позволяет органично вписаться в любую рабочую среду, а количество фаз — 1 — делает этот ИБП подходящим для большинства бытовых и офисных условий. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 460 Дж, что обеспечивает дополнительную защиту от скачков напряжения, которые могут повредить чувствительное оборудование. С таким набором функций ИБП Powercom представляет собой надежное решение для защиты вашей техники и поддержания ее в рабочем состоянии, даже в условиях нестабильной подачи электроэнергии.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт, с встроенным аккумулятором
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