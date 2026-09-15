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ИБП Ippon Back Power Pro II 600VA (1030300) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Ippon Back Power Pro II 600VA (1030300)

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ИБП Ippon Back Power Pro II 600VA (1030300) - фото 1
ИБП Ippon Back Power Pro II 600VA (1030300) - фото 2
ИБП Ippon Back Power Pro II 600VA (1030300) - фото 3
ИБП Ippon Back Power Pro II 600VA (1030300) - фото 4
ИБП Ippon Back Power Pro II 600VA (1030300) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП Ippon Back Power Pro II 600VA (1030300) - фото 1
  • ИБП Ippon Back Power Pro II 600VA (1030300) - фото 2
  • ИБП Ippon Back Power Pro II 600VA (1030300) - фото 3
  • ИБП Ippon Back Power Pro II 600VA (1030300) - фото 4
  • ИБП Ippon Back Power Pro II 600VA (1030300) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 190 руб. 
Начислим 293 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 569954
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП Ippon Back Power Pro II 600VA (1030300)
7 190 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
защита от короткого замыкания, защита от импульсных помех, защита от перегрузки, защита от перезаряда
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х22х14
Вес, кг.
5.45

Описание товара ИБП Ippon Back Power Pro II 600VA (1030300)

Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от неожиданных перебоев в электроснабжении. Эта модель, с модельным весом 4,8 кг, обладает активной мощностью 360 Вт и полной мощностью 600 В·А, что делает ее подходящей для обеспечения работы критически важных устройств в офисах и домашних условиях. Благодаря четырем розеткам, данный ИБП способен поддерживать работу нескольких устройств одновременно. Линейно-интерактивная топология и использование модифицированной синусоиды позволяют эффективно управлять энергией, а форма Tower обеспечивает удобное размещение в любом помещении. ИБП Ippon оборудован функцией защиты локальной сети, что гарантирует сохранность данных и стабильность подключения в случае непредвиденных обстоятельств. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что обеспечивает мгновенный переход работы на аккумулятор. В условиях полной нагрузки устройство может проработать до 1 минуты, что дает время для сохранения данных и корректного завершения работы оборудования. Диапазон входного напряжения от 162 В до 290 В позволяет использовать этот ИБП в условиях нестабильного электроснабжения, обеспечивая надежную и стабильную защиту подключенного оборудования. Бренд Ippon славится своим вниманием к качеству и долговечности, предоставляя пользователям уверенность в безопасности их электроники.

Отзывы о товаре ИБП Ippon Back Power Pro II 600VA (1030300)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
защита от короткого замыкания, защита от импульсных помех, защита от перегрузки, защита от перезаряда
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от неожиданных перебоев в электроснабжении. Эта модель, с модельным весом 4,8 кг, обладает активной мощностью 360 Вт и полной мощностью 600 В·А, что делает ее подходящей для обеспечения работы критически важных устройств в офисах и домашних условиях. Благодаря четырем розеткам, данный ИБП способен поддерживать работу нескольких устройств одновременно. Линейно-интерактивная топология и использование модифицированной синусоиды позволяют эффективно управлять энергией, а форма Tower обеспечивает удобное размещение в любом помещении. ИБП Ippon оборудован функцией защиты локальной сети, что гарантирует сохранность данных и стабильность подключения в случае непредвиденных обстоятельств. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что обеспечивает мгновенный переход работы на аккумулятор. В условиях полной нагрузки устройство может проработать до 1 минуты, что дает время для сохранения данных и корректного завершения работы оборудования. Диапазон входного напряжения от 162 В до 290 В позволяет использовать этот ИБП в условиях нестабильного электроснабжения, обеспечивая надежную и стабильную защиту подключенного оборудования. Бренд Ippon славится своим вниманием к качеству и долговечности, предоставляя пользователям уверенность в безопасности их электроники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить ИБП Ippon Back Power Pro II 600VA (1030300) - по цене 7190 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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