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ИБП Powercom Spider SPD-650N черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom Spider SPD-650N черный

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ИБП Powercom Spider SPD-650N черный - фото 1
ИБП Powercom Spider SPD-650N черный - фото 2
ИБП Powercom Spider SPD-650N черный - фото 3
ИБП Powercom Spider SPD-650N черный - фото 4
ИБП Powercom Spider SPD-650N черный - фото 5
ИБП Powercom Spider SPD-650N черный - фото 6
ИБП Powercom Spider SPD-650N черный - фото 7
ИБП Powercom Spider SPD-650N черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Активная мощность, Вт
390
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • ИБП Powercom Spider SPD-650N черный - фото 1
  • ИБП Powercom Spider SPD-650N черный - фото 2
  • ИБП Powercom Spider SPD-650N черный - фото 3
  • ИБП Powercom Spider SPD-650N черный - фото 4
  • ИБП Powercom Spider SPD-650N черный - фото 5
  • ИБП Powercom Spider SPD-650N черный - фото 6
  • ИБП Powercom Spider SPD-650N черный - фото 7
  • ИБП Powercom Spider SPD-650N черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 970 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 250998
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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ИБП Powercom Spider SPD-650N черный
6 970 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Особенности
индикация, возможность замены батарей, звуковая сигнализация, холодный старт,
Активная мощность, Вт
390
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
800
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
285х103х232 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х30х17
Вес, кг.
2

Описание товара ИБП Powercom Spider SPD-650N черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в подаче электроэнергии. Этот резервный ИБП в башенном форм-факторе рассчитан на активную мощность 390 Вт и полную мощность 650 В·А, что делает его подходящим для использования с различными электронными устройствами. С весом 4,2 кг, этот компактный ИБП легко разместится в офисном или домашнем пространстве. Он оснащен восемью розетками, из которых четыре обеспечивают питание от батареи, что позволяет подключить критически важные устройства и обеспечить их бесперебойную работу в случае отключения электроэнергии. ИБП Powercom также обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, минимизируя риск повреждения оборудования от скачков напряжения и других электрических помех. Уровень защиты от импульсов достигается благодаря максимальной поглощаемой энергии в 800 Дж. Устройство имеет одну фазу и использует топологию резервного (оффлайн) типа, с модифицированной синусоидой на выходе. Время переключения на аккумулятор составляет всего 4 мс, что гарантирует минимальный перерыв в питании подключенных устройств. Бренд Powercom известен своей надежностью и качеством, а данный ИБП является подтверждением высокого уровня их продукции, обеспечивая долгосрочную защиту для вашей техники.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Spider SPD-650N черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Особенности
индикация, возможность замены батарей, звуковая сигнализация, холодный старт,
Активная мощность, Вт
390
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
800
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
285х103х232 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в подаче электроэнергии. Этот резервный ИБП в башенном форм-факторе рассчитан на активную мощность 390 Вт и полную мощность 650 В·А, что делает его подходящим для использования с различными электронными устройствами. С весом 4,2 кг, этот компактный ИБП легко разместится в офисном или домашнем пространстве. Он оснащен восемью розетками, из которых четыре обеспечивают питание от батареи, что позволяет подключить критически важные устройства и обеспечить их бесперебойную работу в случае отключения электроэнергии. ИБП Powercom также обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, минимизируя риск повреждения оборудования от скачков напряжения и других электрических помех. Уровень защиты от импульсов достигается благодаря максимальной поглощаемой энергии в 800 Дж. Устройство имеет одну фазу и использует топологию резервного (оффлайн) типа, с модифицированной синусоидой на выходе. Время переключения на аккумулятор составляет всего 4 мс, что гарантирует минимальный перерыв в питании подключенных устройств. Бренд Powercom известен своей надежностью и качеством, а данный ИБП является подтверждением высокого уровня их продукции, обеспечивая долгосрочную защиту для вашей техники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom Spider SPD-650N черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6970 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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