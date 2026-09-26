ИБП Powercom Spider SPD-650N черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Spider SPD-650N черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в подаче электроэнергии. Этот резервный ИБП в башенном форм-факторе рассчитан на активную мощность 390 Вт и полную мощность 650 В·А, что делает его подходящим для использования с различными электронными устройствами. С весом 4,2 кг, этот компактный ИБП легко разместится в офисном или домашнем пространстве. Он оснащен восемью розетками, из которых четыре обеспечивают питание от батареи, что позволяет подключить критически важные устройства и обеспечить их бесперебойную работу в случае отключения электроэнергии. ИБП Powercom также обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, минимизируя риск повреждения оборудования от скачков напряжения и других электрических помех. Уровень защиты от импульсов достигается благодаря максимальной поглощаемой энергии в 800 Дж. Устройство имеет одну фазу и использует топологию резервного (оффлайн) типа, с модифицированной синусоидой на выходе. Время переключения на аккумулятор составляет всего 4 мс, что гарантирует минимальный перерыв в питании подключенных устройств. Бренд Powercom известен своей надежностью и качеством, а данный ИБП является подтверждением высокого уровня их продукции, обеспечивая долгосрочную защиту для вашей техники.
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