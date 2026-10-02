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ИБП Ippon Back Power Pro II 500 черный (1030299) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Ippon Back Power Pro II 500 черный (1030299)

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ИБП Ippon Back Power Pro II 500 черный (1030299) - фото 1
ИБП Ippon Back Power Pro II 500 черный (1030299) - фото 2
ИБП Ippon Back Power Pro II 500 черный (1030299) - фото 3
ИБП Ippon Back Power Pro II 500 черный (1030299) - фото 4
ИБП Ippon Back Power Pro II 500 черный (1030299) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП Ippon Back Power Pro II 500 черный (1030299) - фото 1
  • ИБП Ippon Back Power Pro II 500 черный (1030299) - фото 2
  • ИБП Ippon Back Power Pro II 500 черный (1030299) - фото 3
  • ИБП Ippon Back Power Pro II 500 черный (1030299) - фото 4
  • ИБП Ippon Back Power Pro II 500 черный (1030299) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 890 руб. 
Начислим 304 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 250978
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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ИБП Ippon Back Power Pro II 500 черный (1030299)
6 890 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
защита от перегрузки, защита сети интернет, защита от импульсных помех, защита от короткого замыкания, защита от перезаряда
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
289х96х138 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х14х10
Вес, кг.
5.6

Описание товара ИБП Ippon Back Power Pro II 500 черный (1030299)

Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от неожиданных перебоев в электроснабжении. Выделяясь своими характеристиками и функциональностью, данный ИБП идеально подходит для использования в дома и в офисе. Одной из ключевых особенностей этого устройства является его активная мощность в 300 Вт и полная мощность в 500 В·А, что позволяет ему эффективно поддерживать работу подключенных устройств. Несмотря на компактность, вес ИБП составляет всего 4,8 кг, что делает его удобным для размещения в любом пространстве. ИБП имеет линейно-интерактивную топологию и выполнен в форм-факторе Tower, что обеспечивает стабильную работу и защиту ваших устройств от перепадов напряжения и других электрических аномалий. Благодаря наличию модифицированной синусоиды в форме напряжения, устройство гарантирует корректное функционирование большинства бытовых и офисных приборов. Для удобства подключения приборов предусмотрены 4 розетки с питанием от батареи. Ippon также обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, обеспечивая многоплановую защиту данных и соединений. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что обеспечивает практически мгновенное реагирование на перебои в сети. При полной нагрузке устройство может работать до 1 минуты, что позволяет пользователям безопасно завершить работу и сохранить данные. Это делает Ippon надежным выбором для тех, кто ценит безопасность и защиту своих электронных устройств.

Отзывы о товаре ИБП Ippon Back Power Pro II 500 черный (1030299)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
защита от перегрузки, защита сети интернет, защита от импульсных помех, защита от короткого замыкания, защита от перезаряда
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
289х96х138 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от неожиданных перебоев в электроснабжении. Выделяясь своими характеристиками и функциональностью, данный ИБП идеально подходит для использования в дома и в офисе. Одной из ключевых особенностей этого устройства является его активная мощность в 300 Вт и полная мощность в 500 В·А, что позволяет ему эффективно поддерживать работу подключенных устройств. Несмотря на компактность, вес ИБП составляет всего 4,8 кг, что делает его удобным для размещения в любом пространстве. ИБП имеет линейно-интерактивную топологию и выполнен в форм-факторе Tower, что обеспечивает стабильную работу и защиту ваших устройств от перепадов напряжения и других электрических аномалий. Благодаря наличию модифицированной синусоиды в форме напряжения, устройство гарантирует корректное функционирование большинства бытовых и офисных приборов. Для удобства подключения приборов предусмотрены 4 розетки с питанием от батареи. Ippon также обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, обеспечивая многоплановую защиту данных и соединений. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что обеспечивает практически мгновенное реагирование на перебои в сети. При полной нагрузке устройство может работать до 1 минуты, что позволяет пользователям безопасно завершить работу и сохранить данные. Это делает Ippon надежным выбором для тех, кто ценит безопасность и защиту своих электронных устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Ippon Back Power Pro II 500 черный (1030299) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6890 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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