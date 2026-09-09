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ИБП Ippon Back Power Pro II 600 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Ippon Back Power Pro II 600

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ИБП Ippon Back Power Pro II 600 - фото 1
ИБП Ippon Back Power Pro II 600 - фото 2
ИБП Ippon Back Power Pro II 600 - фото 3
ИБП Ippon Back Power Pro II 600 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП Ippon Back Power Pro II 600 - фото 1
  • ИБП Ippon Back Power Pro II 600 - фото 2
  • ИБП Ippon Back Power Pro II 600 - фото 3
  • ИБП Ippon Back Power Pro II 600 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 299141
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х25
Вес, кг.
5.65

Описание товара ИБП Ippon Back Power Pro II 600

Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon являются надежным решением для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает рядом характеристик, которые обеспечивают высокую эффективность и удобство использования. С максимальной полной мощностью 600 В·А и активной мощностью 360 Вт, данный ИБП способен справиться с подключением множества устройств одновременно, предоставляя им стабильное электроснабжение. Всего в этом ИБП предусмотрено 4 розетки, все из которых снабжаются питанием от батареи, что делает его идеальным выбором для подключения важной электроники. Скорость переключения на батарею составляет всего 6 миллисекунд, что позволяет избежать потери данных и сбоев в работе устройств. Кроме того, ИБП оснащен защитой для локальной сети и телефонной линии, что дает дополнительный уровень безопасности от возможных повреждений из-за скачков напряжения. Устройство поддерживает работу с входным напряжением до 290 В, что позволяет ему стабильно функционировать даже при нестабильной сети. ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что обеспечивает его устойчивость и позволяет экономить место в рабочем пространстве. Тип батареи в данном устройстве — свинцово-кислотный, что гарантирует длительный срок службы и надёжность. Вес ИБП составляет 4,8 кг, что делает его достаточно портативным для перемещения и установки в любом удобном месте. Бренд Ippon зарекомендовал себя как надежный производитель источников бесперебойного питания, и этот продукт не является исключением, предоставляя надежное решение для обеспечения безопасности и стабильной работы ваших устройств.

Отзывы о товаре ИБП Ippon Back Power Pro II 600




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon являются надежным решением для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает рядом характеристик, которые обеспечивают высокую эффективность и удобство использования. С максимальной полной мощностью 600 В·А и активной мощностью 360 Вт, данный ИБП способен справиться с подключением множества устройств одновременно, предоставляя им стабильное электроснабжение. Всего в этом ИБП предусмотрено 4 розетки, все из которых снабжаются питанием от батареи, что делает его идеальным выбором для подключения важной электроники. Скорость переключения на батарею составляет всего 6 миллисекунд, что позволяет избежать потери данных и сбоев в работе устройств. Кроме того, ИБП оснащен защитой для локальной сети и телефонной линии, что дает дополнительный уровень безопасности от возможных повреждений из-за скачков напряжения. Устройство поддерживает работу с входным напряжением до 290 В, что позволяет ему стабильно функционировать даже при нестабильной сети. ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что обеспечивает его устойчивость и позволяет экономить место в рабочем пространстве. Тип батареи в данном устройстве — свинцово-кислотный, что гарантирует длительный срок службы и надёжность. Вес ИБП составляет 4,8 кг, что делает его достаточно портативным для перемещения и установки в любом удобном месте. Бренд Ippon зарекомендовал себя как надежный производитель источников бесперебойного питания, и этот продукт не является исключением, предоставляя надежное решение для обеспечения безопасности и стабильной работы ваших устройств.
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Отзывы


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